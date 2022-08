«Soy muy canario y toca defender lo nuestro»

¿Cómo le convencieron para sumarse al proyecto?

Estoy aquí porque desde el primer momento que se pusieron en contacto conmigo noté ganas e ilusión por firmarme. Uno siempre tiene que estar donde lo quieren. El Atlético Paso quiere crecer en el fútbol canario y yo vengo a ayudar.

Que la llamada llegara desde Canarias, ¿ayudó?

Es un poco todo. El proyecto es bueno y estoy al lado de casa. Se une todo. Yo quería venir y ayudar a que un proyecto canario fuese bueno como anteriormente pasaba. No me lo pensé mucho.

¿Qué objetivo personal tiene?

Ayudar. Que nos respeten en la categoría tras el descenso de cinco equipos canarios. Yo soy muy de Canarias y tenemos ahora que defender lo nuestro. Tengo la ilusión del que acaba de debutar.

¿Cómo ha cambiado desde que estuvo en el Tenerife?

Llevo muchos tiempo en la categoría. Puedo aportar experiencia que es lo que ganas con los años. He vivido fuera en clubes con mucha masa social como Burgos o Cartagena. He jugado partidos en condiciones extremas y eso ayuda. Soy mejor ahora con 31 años que con 25. Quiero coger toda mi experiencia y ayudar a los compañeros.

Ha pasado tiempo desde que vistió la blanquiazul, ¿cómo lo recuerda?

Fueron dos temporadas con el club en Segunda B y había prisas por el ascenso para volver al fútbol profesional. Subimos cinco o seis del filial. Me cogió con mucha juventud y no sabía bien como es el fútbol profesional. Al Tenerife le debo todo, me crié ahí desde alevín. Me hizo ser futbolista, vivir de esto y siempre estaré agradecido. Con 19 y 20 años no conoces muchos factores que ahora sí. Me tocó salir fuera y buscarme la vida. Era una isla, solo había un equipo y no cabemos todos.

Y el fútbol canario ¿cómo lo ha visto desde la distancia?

Estuve también dos años en Las Palmas Atlético, le guardo mucho cariño al club. Los canarios tenemos que estar unidos. Entre los dos equipos siempre hay rivalidad pero entre jugadores unos van a un lado y otro. Es difícil triunfar en casa para la gente que viene desde abajo porque hay mucha prisa. Hay que dar confianza y cuidar a la cantera un poco más, pero es lo que toca y ya está.

Pese a salir del Tenerife ha conseguido hacer carrera.

Hay que cuidarse y ser disciplinado. Eso te lleva a jugar muchos partidos durante el año y tener contratos. Buscar tener regularidad. Yo en ese caso siempre he tenido equipo, buenos proyectos y no me puedo quejar. Espero alargarlo lo máximo posible. En el fútbol hoy en día al que no se cuida le pasan por la derecha. Esta es la mejor profesión del mundo y tengo que disfrutarla porque acaba pronto.

¿Qué debemos esperar del Atlético Paso este curso?

Somos una mezcla de gente canaria con gente que viene de fuera y todos tenemos las ganas de hacerlo bien. Tenemos una buena masa social y la ilusión que otros equipos de la península han perdido. El club nos lo está poniendo muy fácil y ahora toca devolver la confianza en el campo.