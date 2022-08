«Es un privilegio haber estado en todas las grandes citas»

Vuelve a competir en una cita de las grandes. ¿Con renovadas ilusiones?

Sí, ya estamos en Munich todos los componentes del relevo. Es un año repleto de competiciones y por suerte estoy yendo a todas. Es verdad que en alguna de ellas me habría gustado tener un papel más participativo, pero ahí se apoya a los compañeros y ya está.

No se ha perdido casi ningún campeonato de los grandes: Europeos, Mundiales... y los últimos Juegos de Tokio.

Me siento un privilegiado por la regularidad, por no haber tenido lesiones importantes. El año pasado cerré el círculo de estar en todas las grandes competiciones internacionales y soy feliz disfrutando de ellas. Quizá Samuel no ha ganado todos los campeonatos nacionales que haya querido, pero siempre he estado ahí en las grandes citas.

¿Cuánto ha cambiado el Samuel que debutó a escala internacional en Estambul?

Tal como comentas debuté en el Mundial de 2012, pero a pista cubierta; y luego ya en Helsinki al aire libre. Voy a cumplir mis quintos Europeos, es decir, no he faltado nunca. Eso pone de manifiesto mucha regularidad en el rendimiento y por supuesto suerte con las lesiones. Sí he tenido problemas que sanear, pero dentro de lo malo, he podido ir escapando y acudir a todas las citas especiales.

Y de todas las ya disputadas, ¿se queda con la vez que batieron el récord nacional en Londres o con Tokio porque se ganaran por méritos propios pasar a la final?

Tengo tantas, que no puedo quedarme con una solo. Por ejemplo Zurich 2014, mis segundos Europeos, fueron inolvidables por acceder a la final individual; en Berlín fuimos bronce e incluso pudimos ser oro en la última recta de Bruno Hortelano; pero sí tienes razón en que Londres fue especial porque ganamos a países importantes en una final memorable, que acabamos quintos. Y por supuesto Tokio. Es imposible quedarme con un solo momento de mi carrera porque hay muchos donde elegir. Afortunadamente.

«A los Mundiales de Oregón fui como reserva por primera vez en mi carrera y me tocó apoyar de otra manera»

Viene del Mundial de Oregón, donde le tocó ser reserva.

Sí. En los Campeonatos de España había quedado tercero y asumí el viaje a Eugene desde el reto de demostrar un buen estado de forma, aún a sabiendas de que probablemente me tocaría ir y no competir. Son situaciones que se asumen y se aceptan. Era la primera vez que era reserva y me tocó apoyar al grupo de otro modo.

¿Y qué expectativas tiene para su concurso en Munich?

A nivel individual, darlo todo cuando me toque correr; pero también en las horas muertas, ayudar a que haya un buen ambiente. Para mí es fundamental, porque eso se lleva a la pista y así es más probable que podamos correr rápido. Ahora bien, el objetivo número uno es hacer el mejor registro que pueda en mi posta.

¿Sueñan con...?

Hasta ahora no nos hemos mostrado regulares, pero no quiere decir que no podamos pelear.

¿Y cuántas medallas cree que puede lograr la delegación española?

Yo calculo que podemos optar a las nueve medallas y por ahí va a estar la cosa. Pero es también importante el número de finalistas, aunque no llene tantos titulares. Eso es también relevante, que los nuevos se vayan fogueando y estén compitiendo con los mejores es una magnífica señal.

Quiero aprovechar para preguntarle, en su condición de capitán, por la injusticia de haberse quedado fuera algunos atletas que sí habían logrado la mínima. ¿No cree que debió evitarse esta situación tan desagradable? ¿Y cree que ha sido por motivos económicos?

Por supuesto me pongo en su piel. Soy atleta, no soy técnico ni tengo un puesto en la Federación. No creo que sea por motivos económicos, sino que se busca un poco más de excelencia. Pero sí ha faltado un poco más de comunicación. La mínima te hace seleccionable; faltó anticiparse a la jugada y avisarles de que habría una ultima criba a los que suponían que ya iban a ir. O sea, que había más requisitos.

¿Y ya piensa en París 2024?

Mi hoja de ruta para París empieza en octubre. Considero igual de importante 2023 que 2024, pero por supuesto quiero estar.