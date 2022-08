El atleta tinerfeño Jesús David Delgado, en su debut en unos Europeos absolutos, logró meterse en la semifinal de los 400 metros vallas, ronda en la que no estarán Xavier Porras y Carla García, eliminados, pero sí Sara Gallego, que estaba exenta por ránking de disputar la fase de clasificación.

Jesús David Delgado, de 23 años, corrió en la serie tres, en la que finalizó segundo con un tiempo de 50:61, solo superado por el italiano Mario Lambrughi. Hoy correrá en la calle 1, a las 10:33 horas, con el objetivo de meterse en la final.

Tras el debut de ayer, Delgado habló de sus sensaciones. «Hice la primera parte de la carrera prácticamente como había previsto, a mi ritmo, muy bien», comenzó contando el tinerfeño. «A partir de la octava, me costó un poco más, pero me fijé a la izquierda, vi que no venía nadie y me permití dar un apoyo más. Luego, de la novena a la décima fue igual, vi que no venía nadie y le metí un apoyo más para ir más tranquilo», explicó antes de calificar como «discreta» su marca.

Con vistas a las semifinales, advirtió de que tendrá que «correr mucho» para poder clasificarse. «Pero no descarto nada», advirtió Jesús David pensando en la eliminatoria de hoy. En cuanto al tiempo que podría necesitar para cumplir ese objetivo, se mostró cauto. «No me gusta hablar de marcas, prefiero hablar en la pista», se limitó a responder.

En general, confesó que el estreno fue mejor de lo esperado. «No pensé que iba a ir tan bien. Los nervios pueden jugar malas pasadas, pero cuando me puse en tacos, pensé: una más y para delante».