Sergio Rodríguez: «La presión y la exigencia son mi gasolina del día a día»

Esta pasada semana recuperó su campus en Santa Cruz, y además en el mismo sitio en el que llevó a cabo el primero...

Sí. Es verdad que las instalaciones del Colegio La Salle nos cubren bastantes necesidades porque nos gustan los campus de más horas, pero no se pudo dar en agosto, y ahí la predisposición del Ayuntamiento de Santa Cruz fue muy buena. Eso nos ha permitido contar con las pistas del Central [Quico Cabrera], Paco Álvarez y Anexo.

En aquel 2014 se trajo, como reclamo, a un buen número de estrellas. Este campus, en cambio, ya se vende solo.

Al final cuando posees más experiencia en campus te percatas de las necesidades que tienes. Son campus que pasan muy rápido, pero hemos tenido a un muy bien grupo de entrenadores, todos dirigidos por Toni [Flores] que conoce muy bien el entorno. A veces es positivo que venga algún otro jugador, pero entre que puede limitar mucho las horas de entreno, y que yo pude estar los cinco días al completo, creo que fue suficiente. Lo importante es que los chicos se lo pasen bien y que aprendan algo.

Casi a mitad de agosto no es la fecha habitual para un campus, pero usted reunió a casi 130 jóvenes...

Era un desafío para todos. Lo bueno es que teníamos muchos repetidores de otros años. No solo influye que yo sea jugador profesional, el haber estado en la NBA, en la selección y ahora en el Real Madrid, sino que los chicos se han quedado muy contentos de las experiencias previas, y saben a lo que vienen.

Y a usted se le vio disfrutando...

Sí, sí, a mí me encanta. Todo lo relacionado con el baloncesto para mí es un juego, y además estar en casa y donde yo he crecido, es siempre chulo; aunque hayan pasado los años sigue siendo algo especial.

Hablando de retornos, desde fuera parecía, cuando se marchó, muy complicada su vuelta al Real Madrid ...

Son situaciones que se van dando. Cuando empiezan las temporadas y los equipos están hechos, es difícil prever cambios. Yo estaba muy contento en Milán y pude vivir una experiencia fantástica con Ettore Messina, y además ganar todas las competiciones de Italia. Pero surgió la oportunidad, y para mí era importante volver y poder afrontar el reto de jugar de nuevo en el Real Madrid. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar.

Hablamos de un club que seguramente, entre los punteros de Europa, haya sido el más estable de los últimos años, pero Sergio Rodríguez vuelve cuando el equipo ha sufrido el cambio más grande...

Ha sido una época fantástica para el Real Madrid, con 11 años con un mismo entrenador que ha marcado un camino, logrando regenerar al equipo, pero siempre con la misma idea y exigencia. Los resultados han sido muy buenos y eso ayuda a que el equipo y el entorno funcionen mejor, pero en el Real Madrid siempre hay mucha presión, y eso es algo que tienen claro todos los que fichamos en él. Ahora es cierto que hay un cambio, pero me imagino que la línea será parecida por los cimientos que hay.

¿Ha hablado con Pablo Laso?

Hablé cuando ocurrió todo. Es una situación difícil para él, pero por lo que ha ido explicando está todo bien y se siente muy contento. Para mí Pablo es una persona especial, tanto en lo profesional porque me ha ayudado a entender situaciones del juego y momentos de la temporada; como también en lo personal.

¿Podemos esperar un Real Madrid continuista bajo la dirección de Chus Mateo?

Creo que sí. Esa es la línea. El Madrid tiene una forma de hacer las cosas con el objetivo de ganar; y hasta ahora es algo que ha funcionado.

Entiendo entonces que el cambio de técnico no puede convertirse en una excusa de no ver al Madrid peleando por todos los títulos...

No, en el Madrid nunca existe eso. Ni en el baloncesto ni en el fútbol. Pase lo que pase, la exigencia es máxima. Y eso es un reto para todos los que trabajamos en el día a día dentro del club. Lo tenemos claro. Creo que esta temporada se ha conformado un muy buen equipo, con jugadores dominantes, otros de mucha experiencia, a lo que se suma mucho talento joven. Debemos trabajar muy duro desde el primer día para estar en el camino correcto, pero pinta bien.

Rudy, Llull, Causeur, usted... ¿Veteranía no significa vejez?

No. Yo me considero más experimentado que cuando me fui del Real Madrid. Es lo que más ha podido cambiar. Hay situaciones del juego que las llevo y controlo mejor, principalmente porque las he trabajado; y las carencias que pueda tener trato de suplirlas con esas virtudes que he ido adquiriendo, caso del tiro, conocer mejor a mis compañeros y a los adversarios...

A sus 36 años ha firmado por una temporada con opción a otra. ¿Eso significa que hay Sergio para rato?

Lo importante es disfrutar el día a día. Si en el verano de 2016 me hubieran preguntado cómo iban a ser los siguientes seis temporadas, habría sido imposible de adivinar. Ahora creo que me encuentro en un momento muy bueno e ilusionante, por estar en lo más alto, con mucha presión y exigencia. Esa es mi gasolina para el día a día.

Precisamente de estos seis años, ¿con qué se queda?

Bueno... He disfrutado con cada época y lo que me aportaron. Volver a la NBA fue especial; jugar en Rusia y en un club como el CSKA, con el que conquisté la Euroliga, fue muy importante para mi carrera, así como en lo personal. Y luego en Italia igual: poder ganar títulos, desarrollarme como jugador, cubrir otras necesidades del equipo que no fueron simplemente estar en el campo... En resumen, la experiencia personal de saber adaptarme a tres países y culturas diferentes, con tres idiomas y al lado de mi familia. Ha sido un recorrido bonito.

¿Entiende que el CSKA lleve a los tribunales su exclusión de la Euroliga?

No sé muy bien los detalles de ello, pero lo que está claro es que pasamos por una situación crítica a causa de una guerra en Europa, y eso provoca consecuencias. Tengo muy buena relación con la gente del CSKA y mi deseo es que todo esto se solucione pronto y se pueda volver pronto a la normalidad.

Casualidad o no, cuesta ver salir a Sergio Rodríguez de grandes ciudades...

Eso es algo que no puedes elegir, sino que viene por las circunstancias que se dan, como ha ocurrido ahora con el Real Madrid. Yo siempre he tenido claras las prioridades, y además la suerte de poder elegir a qué proyecto iba. Y eso es algo que me he trabajado mucho en el día a día, además de seguir siempre con hambre y la misma ilusión. Pero sí, he tenido la ocasión de acabar en sitios muy atractivos.

Usted ya ha decidido dejar de lado la selección, pero ¿son soportables estos formatos de las competiciones con tantos partidos al año y sin apenas descanso para el profesional?

No, yo creo que no... pero seguimos y llevamos ya varios años. Tenemos demasiados partidos y la gente no sabe ni la competición en la que juega, ni cuál es su formato. Hasta yo, que vivo de esto y me considero una persona que sigue mucho el baloncesto, me pierdo. Alguien que esté poquito de lado es muy difícil que se entere. Supongo que es complicado pero espero que se pueda llegar a un consenso global y que se logren aunar competiciones.

Hablaba del aficionado, ¿pero no es el propio jugador, por la carga física, el más perjudicado?

Es que si el aficionado sale perjudicado, el baloncesto en sí es el que acaba perjudicado. Nosotros, los jugadores, a veces somos unos privilegiados y gozamos de muy buenas condiciones, pero al final se pierde la esencia de lo que es este deporte. Y un ejemplo es la Euroliga, con más de siete meses jugando por un puesto en un playoff, que como se te lesione un jugador y otro se ponga malo, se te puede escapar; y luego te lo juegas todo en un fin de semana.

¿De verdad que no añora la selección?

No. Cuando sientes que lo has dado todo y que, después de haber ganado y haber vivido muchas experiencias tanto deportivas como personales, ves que es el momento justo, te quedas tranquilo con la decisión. Y eso me ha pasado a mí. Mi presencia con España del año pasado la disfruté mucho porque sabía que era la última, y aunque no pudimos ganar medalla, la sensación fue positiva.

¿Y no ha existido la opción de cambiar de opinión este verano a tenor de la escasez de bases?

No, porque lo he tenido muy claro. Y aparte de un tema profesional también lo es personal y familiar. Además, creo que era importante, de cara a seguir jugando y disfrutando en estos próximos años, es clave tener estos meses de descanso.

¿Se le puede exigir algo significativo a la España de Scariolo en el Eurobasket, o estamos hablando de un relevo generacional?

Creo que pasamos por un momento bueno para el baloncesto español. Pero a la misma vez estamos en una situación complicada, no solo por todo lo que se ha ganado, sino porque hacerlo se convirtió en rutina. Y eso es algo que no se ha visto en el basket europeo. Hemos tenido épocas de dominio de selecciones como Yugoslavia o Rusia, pero no con la constancia con la que lo ha hecho España. Este año, solo con los chicos, ya se han ganado el Europeo Sub 20 y el Sub 18, y se fue plata en el Mundial Sub 17; y si miramos años atrás tenemos más medallas. Hay que adaptarse porque las condiciones del jugador formado en España son peores que los de otras ligas, y eso es algo que se debe cuidar para que esos jóvenes sientan que todo es más alcanzable y se explote todo ese talento español que existe.

Quizá por su recorrido profesional tenga una visión más global sobre la nacionalización de Lorenzo Brown. ¿La entiende? ¿Cree que interfiere en la formación de los jugadores de cantera?

No conozco todos los detalles de este asunto. Sí creo que la de las selecciones es la parte más amateur del deporte, y eso se tendría que cuidar. Ahora España ha añadido a Lorenzo para ser más competitivo y esperemos que el resultado sea bueno. ¿Que si le quita el puesto a otro? No lo sé, pero entiendo que él ha hecho un esfuerzo por estar con España. Creo que el futuro de la selección es bastante bueno.