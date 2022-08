El Echeyde renueva el gol

La lateral Clara Ríos confirmó ayer su renovación con el CN Echeyde en la temporada en la que el equipo santacrucero debutará en la División de Honor femenina. Se trata de un importante refuerzo por ser la ceutí una de las piezas claves del ataque del plantel del ascenso. En este caso, Clara seguirá formando parte de la familia tinerfeña un año más, pero ahora de la mano de la nueva entrenadora del club, Itziar Pavón.

En agosto del año pasado el club confirmó su fichaje tras el buen papel realizado en las filas del CN Caballa. Y acertaron las tinerfeñas porque durante toda la temporada Ríos fue uno de los pilares del técnico Francesco Rota. De hecho, fue una de las máximas goleadoras de las santacruceras sumando 37 dianas, una de ellas de penalti, en los 18 encuentros que llegó a disputar.

Clara Ríos ha demostrado tener bastante peligro gracias una zurda excepcional, así como una gran visión de juego que la hace importante en la línea de ataque. En defensa destaca por su sacrificio y no le hace ascos al contacto.

Esta renovación se une a las de Gege Pirat, Alba Sánchez y Júlia Rodríguez, que harán de anfitrionas a las nuevas jugadoras: las madrileñas María Ramos y Elena Alcón; las canadienses Jessica Gaudreault y Blaire McDowell; y la neozelandesa Emily Nicholson. Por otra parte, el capítulo de renovaciones no ha acabado, aclararon fuentes del club.

Sobre Clara, la que fue su compañera el año pasado y ahora entrenadora del equipo, Itziar Pavón, destacó que «nuestra zurda de oro tiene una proyección como jugadora muy grande. Da seguridad en el ataque y cuenta con mucha visión de juego y con capacidad para decidir en momentos más difíciles. Sé que Clara aún tiene mucho que demostrar y demostrarse como jugadora y espero sacar todo lo que vale porque sé de lo que es capaz de hacer».

«Ni me lo pensé»

Por su parte, Clara se mostró muy ilusionada por la renovación «porque este año he estado muy bien en el club y para mí ha sido increíble ascender a División de Honor y cuando el equipo me presentó la oportunidad de jugar ahí, la verdad es que ni me lo pensé. Estaba pendiente de unos exámenes y al pasarlos pues dije para adelante».

«Jugar en la máxima categoría no lo había soñado y de hecho hace un año iba a dejar de jugar al waterpolo definitivamente. Es ilusionante, también, por el hecho de enfrentarme a jugadoras que están en la selección española», dijo.

No esconde que «este año trataré de aprender todo lo posible y aportar todo lo que pueda. Sobre el equipo, me están gustando muchísimo los fichajes, jugadoras jóvenes que es lo mejor para aprender. Las extranjeras que vienen son muy buenas y se creará un buen clima», concluyó.