Primero gimnasia rítmica y ahora CrossFit, ¿por qué?

Por casualidad. Estuve desde los nueve a los 19 en gimnasia rítmica. En CrossFit empecé en 2018 aunque lo dejé. A competir comencé en marzo de 2021. Iba a clases dirigidas, dos días a la semana y luego tres. Hice antes máquinas en un gimnasio pero la flexibilidad de horarios en Omicron fue lo que me hizo ir porque yo estudiaba y trabaja.

¿Y por qué da el salto a competir?

Yo creo que ya nací deportista. En la rítmica ya había competido. Ahora lo hago por vivir experiencias más allá de los resultados. Me gusta la parte de este deporte que tiene que ver con conocer gente, viajar y tener objetivos.

¿Similitudes y diferencias entre los dos deportes?

En el primero entrenaba mucho, hasta cuatro horas al día. Ahora los entrenamientos en el box son más exigentes. Eso sí, la rítmica me dio cosas que ahora aplico en los entrenos y competiciones. La mentalidad, la disciplina, el trabajo en equipo y sobre todo el saber sufrir. No abandonar un ejercicio, hasta que no se acaba hay que seguir.

¿Cómo es el ambiente en Omicron en el día a día?

Muy bueno. Hay gente de todas las edades pero entre los que competimos somos todos más o menos de la misma quinta. Por ello puedes tener relación con personas diferentes. Es una actividad que puede hacer gente de todas las edades.

¿Cada vez hay más chicas que practican este deporte?

Sí, sin duda. Es verdad que el grueso de los que participan en competición son hombres, pero está cambiando.

¿Cuál es su mejor habilidad durante un evento?

Mi fuerte es la cabeza. No se me da nada especialmente bien. Creo que soy un seis o un siete en todo. Lo peor que se me daba era lo gimnástico pero he trabajado y estoy al mismo nivel en todo. Esto es una media de varias cosas. Puedes levantar mucho peso pero si no eres rápido corriendo, no vale de nada.

¿La cabeza se encarga de poner el límite?

Sí, porque aquí vas al máximo en cada cosa que haces y hay que saber soportar el dolor. Hay gente que nota que le duele y decae su rendimiento. Yo tengo la capacidad de saber que me duele pero sigo.

¿Planes para el verano?

Ahora me voy de viaje tres semanas. Lo ideal no es descansar tanto. Yo siempre pienso en competir pero también hay que disfrutar en otros aspectos. Estamos al nivel de atletas muy buenos pero no soy una atleta de élite, yo también tengo mi trabajo. Si dedicara todo mi tiempo a esto podría dar un mejor rendimiento.