Enrique Cruz, líder del Campeonato de Canarias de Rallyes: «Demostramos que tenemos ritmo para ganar en cualquier Isla»

Desde la posición de ser el líder actual del Regional de Rallyes con el CDCopi Sport, ¿cómo valora la competición hasta ahora?

La verdad es que han sido unas pruebas con mucha competencia. Tenemos que dar el 100% de todo el equipo para poder conseguir las victorias en los rallyes y hasta el momento la cosa no puede ir mejor con tres victorias en las tres pruebas que se han disputado, el Santa Brígida, el Islas Canarias (puntuable para el Campeonato de Europa) y el Ciudad de La Laguna.

Viento en popa y a toda vela.

De momento sí. El campeonato es bastante largo, quedan cuatro pruebas y todo va bastante bien.

Dicen los entendidos que Enrique Cruz es el gran favorito para coronarse campeón de Canarias.

En los dos últimos años he sido campeón de Canarias y este año vamos tres de tres, con lo que está claro que es así. También le digo, no nos podemos confiar en ningún momento porque las pruebas hay que pelearlas hasta el final. Hay un excepcional nivel y pueden pasar muchas cosas todavía. No obstante hemos demostrado que tenemos un buen ritmo en la carretera y que podemos luchar por la victoria en cualquier rallye.

¿Cuál ha sido el momento más crítico de las tres pruebas?

Pues fue el de este fin de semana, en La Laguna. Arrastrábamos un problemilla de motor, pero pudimos salvar el rallye y conseguir la victoria en casa. También un error de conducción que tuve en el segundo tramo del primer rallye de Santa Brígida, en Gran Canaria, en donde hice un recto y perdimos bastante tiempo. Posteriormente hicimos un buen trabajo y fuimos remontando hasta conseguir la victoria.

¿Qué es lo que puede ocurrir para que esta dinámica positiva se tuerza de aquí hasta el final de la temporada y no consiga el campeonato?

Bueno, está claro que dependemos de la fiabilidad del coche, un estupendo Ford Fiesta Rallye II, 300 caballos y 4x4 de última generación. De momento en las dos últimas temporadas no hemos abandonado ningún rallye, con lo cual es difícil ponernos en la situación de que pueda ocurrir ahora. Está claro de que todo puede pasar, que estamos hablando de deporte y es muy exigente, pero creo que demostramos que tenemos ritmo para ganar en cualquier Isla. Todo es cuestión de ir compitiendo en los rallyes, paso a paso, sin pensar en más allá e ir sumando puntos. A final de año, estaremos luchando por el título de nuevo.

¿Cómo ve a sus más inmediatos seguidores?

Están muy fuertes y cada día van mejorando sus coches y prestaciones. Son rivales de mucha experiencia que lo van a poner muy difícil (en relación a Revys Motorsport y Canarias Sport Club).

¿Qué sintió el pasado fin de semana tras ganar el Ciudad de La Laguna?

Pues fue muy emocionante celebrar la victoria en la puerta de mi casa, en la Concepción, en un sitio emblemático y con todos los aficionados, familia y amigos. Fue bastante emocionante, desde luego.