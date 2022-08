Múnich espera a Samuel y David

Los atletas del Tenerife CajaCanarias Samuel García y David Delgado serán la cuota canaria en el Campeonato de Europa de Atletismo de Múnich 2022 (Alemania) tras confirmar la Federación Española la lista de convocados conformada por el seleccionador José Peiró. La cita se desarrollará entre los días 15 y 24 de este mes en la cosmopolita ciudad teutona. Precisamente, la última vez que se disputó la competición fue en Berlín 2018, en donde la delegación española consiguió un total de 10 medallas: dos oros, tres platas y cinco bronces.

La expedición española está compuesta por un total de 93 atletas (51 hombres y 42 mujeres), 37 más que la lista del Mundial de Eugene, en Estados Unidos. Allí estuvo presente por su fiabilidad el palmero Samuel García en el relevo mixto 4x400, aunque finalmente fue suplente. Ahora en Alemania será de la partida (bronce nacional en los 400 lisos con 46.35) y participará en el relevo 4x400 junto a los velocistas Lucas Búa, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro y Oscar Husillos.

Por su parte, el tinerfeño David Delgado, todavía en edad Sub 23, debuta en un europeo absoluto y lo hará en el 400 vallas con la marca de 50.35 (subcampeón absoluto), especialidad en la que también participará Aleix Porras.

Samuel García apunta que tras la convocatoria de Estados Unidos afronta ahora «con muchas ganas e ilusión el Europeo». «En Eugene sabía que las posibilidades de ir y no correr eran altas y ahora sí. En un principio, voy a hacer protagonista con el relevo y sobre todo para defender un bronce que conseguimos hace cuatro años. Lo defenderemos con uñas y dientes porque tenemos un buen equipo», señala el palmero.

García tiene claro que el objetivo es la medalla conseguida en Berlín y para ello pone en valor que «tenemos un buen equipo», pero advirtió que «puede haber sorpresas» porque los deportistas todavía sienten los cambios físicos de estar en el Mundial de Oregón. «Pero por supuesto, me encuentro en condiciones para poder correr y hacerlo bien con mis compañeros», añadió con firmeza. «El primer objetivo es pasar a la final y para ello hay que disputar las semifinales y siempre puede pasar de todo porque hablamos de un relevo. Y en la final tenemos que estar sobre el récord de España para estar luchando por la medalla. El tiempo estaría sobre los 3’00’’», explicó.

No todo son las medallas

En cualquier caso, el velocista también dijo que no todo se puede medir en medallas, siendo buenos resultados un cuarto o un quinto. Puso énfasis en que «a veces haces récord de España y te quedas fuera del podio, pero es un muy buen resultado. Se magnifica o se echa todo al traste por pensar que por no haber conseguido una medalla no es un éxito, pero por supuesto es mucho más», afirmó haciendo alusión al valor del trabajo y el esfuerzo.

¿Y cuáles son las previsiones de medalla del combinado español? «Es dificilísima hacerla porque si ya es complicado hablar del relevo en el que influyen los tres corredores que van conmigo, imagínese darle un pronóstico de las medallas que podemos conseguir. Más allá de las medallas, que al final se mide por eso, las posiciones de finalistas serán la clave y ahí hace cuatro años sacamos muchas plazas y 10 medallas. Creo que España debe conseguir cinco y es un exitazo».

«Pero veremos, es una selección joven con mucha experiencia de aquí en adelante pero es un combinado de los más potentes que recuerdo», concluyó.