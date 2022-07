El equipo Disa Copi Sport, integrado por Enrique Cruz y Yeray Mujica, saldrá a por todas en la octava edición del Rallye Ciudad de La Laguna, valedero para el Campeonato Autonómico de Asfalto, que se celebra mañana viernes y el sábado, 29 y 30 de julio. Cruz lidera dicho certamen después de tres pruebas disputadas, con 13 puntos de ventaja sobre los grancanario Luis Monzón y José Carlos Déniz y 17 más que el palmero Miguel Ángel Suárez, que lleva de copiloto a Eduardo González. De los tres tenores, en la lista de inscritos para este fin de semana no figuran Monzón y Déniz con su Skoda Fabia Evo R2.

Cruz y Mujica ganaron en los rallyes de Santa Brígida y el Islas Canarias; este último después del pinchazo y la retirada sufrida por Monzón cuando lideraba con claridad la prueba del Campeonato Europeo. Y Monzón y Déniz se impusieron en el Rallye de Gran Canaria, donde no tomó la partida Cruz, pues el motor de su Ford Fiesta R2 MkII se reparaba entonces en el Reino Unido, en las instalaciones de M-Sport (la empresa encargada de la preparación y gestión de los coches oficiales Ford en el Mundial). Ante esa circunstancia, Enrique Cruz y Yeray Mujica saldrán en la prueba de casa con el cuentakilómetros a cero en su propulsor. Además, según explica el jefe del Disa Copi Sport, Fernando Capdevila, en las últimas semanas también se ha revisado en Tenerife la caja de cambios y la suspensión del Fiesta R2, a la vez que se han llevado a cabo otros trabajos de mantenimiento rutinario en la unidad fabricada en la sede de M-Sport en Polonia.

Hasta ahora, Miguel Ángel Suárez no ha conseguido ganar en su primera temporada con el Citroën C3 R2, durante un periodo que puede considerarse de adaptación. Y, por ahora, no ha logrado desmentir las palabras de Monzón al inicio de la temporada, en la línea de que con el C3 no iba a ir más rápido que con el Skoda que llevó en 2020 y 2021, en los que se ganó el respeto y admiración de afición y medios de comunicación. Y es que, según dijo Monzón entonces, «el único C3 que va rápido» es el del ruso Alexey Lukyanuk en el campeonato Europeo.

En La Laguna saldrán con el número 3 Benjamín Avella y Agustín Alemán, que obtuvieron un segundo puesto en el Rallye de Gran Canaria con su Hyundai I20 R2. Avella y Alemán son cuartos en el Autonómico y el podio en la última prueba supone un aliciente para hacer una buena actuación en la primera competición del certamen regional en Tenerife en 2022. Manuel Mesa y Ariday Bonilla correrán en Aguere con el número 4 en las puertas del Suzuki Swift Sport R+ N5. Hasta ahora, el piloto realejero solo ha logrado puntuar en el Santa Brígida y va decimoséptimo en el Campeonato Autonómico de Asfalto. Entre otros, también habrá que tener en cuenta a Raúl Carro y Miguel Reverón, con Porsche 997 GT3, ganadores de la última edición del Rallye de Granadilla, y a los experimentados Víctor Delgado y Nacho Eguren, con su Mitsubishi EVO IX.

Parte de la animación de la prueba de La Laguna vendrá con los coches R4 de la copa Disa Orvecame Rally Cup. Alberto Monzón, Nelson Climent, Raúl Hernández, Juan Carlos de la Cruz, Giovanni Fariña y Ricardo Fumero, con Peugeot 208, y Javier Cañada, con Opel Corsa, tratarán de sorprender a monturas de mayor potencia. Además, en la copa Clío Trophy Canarias R5 están inscritos Alejandro Martín, Manuel Hernández, Sebastián Gil, Iván Cabrera, Marcos Javier Martín y Javier Alonso.