El Tenerife Echeyde renueva la fiabilidad de la boya Alba Sánchez

Será su segunda temporada en las filas tinerfeñas y su regreso a la máxima categoría después de seis años desde la última vez que jugó en ella, con el CN Rubí en el 2016. En octubre, si no pasa nada, volverá a defender los colores arcoiris de las Guayotas en la liga que siempre ha preferido.

Tras cuatro años alejada de la piscina, la temporada pasada volvió y solo por el proyecto que le había presentado el Echeyde que consistía en intentar el ascenso... Y lo consiguió. Ahora las cosas no cambian y con 31 años a sus espaldas, veteranía, experiencia y una ilusión renovada ha decidido dar el sí. Son los argumentos personales de Alba, aunque también los tiene deportivos, como son la competitividad y fiabilidad de una goleadora nata que la temporada pasada tras su regreso consiguió la nada despreciable cifra de 44 goles, ninguno de penalti.

Una garantía

La entrenadora del equipo, Itziar Pavón, recordó el valor de tener una waterpolista como Alba, de la que recordó, además, que «es la segunda técnico del equipo». Sobre ella, la madrileña explicó que lo que renueva el Echeyde «es fiabilidad, ese compromiso que ha tenido Alba toda la temporada y sobre todo la experiencia que transmite. Ese camino que lleva desde muy joven hasta ahora, con ese compromiso y esas ganas de seguir trabajando».

«Alba y yo nos conocemos desde los 16 años cuando coincidimos en selección. Éramos rivales, ella en el CN Terrasa y yo en el CNMoscardó. Luego cada una tomamos distintos caminos, pero el volver a jugar con ella en su vuelta fue muy bonito y gratificante. Eso de volver a vernos y apostar por este nuevo proyecto es extraordinario. Contar con ella es tener fiabilidad».

Izti recalcó el papel de la boya catalana en otra faceta igual de importante que la del juego, que es la de segunda entrenadora, función que ya ejerció con Francesco Rota. Este año volverá a contar con ella «echando una mano y va a ser una ayuda y apoyo importante dentro del equipo, tanto como jugadora como de entrenadora. Dos visiones distinta que dará, desde el banquillo y en la piscina. Tras años de distancia por la propia vida, volvemos a ser cómplices de todo esto», sentenció.

«Cuando ves motivación te contagias»

Alba Sánchez puso en valor el esfuerzo que está haciendo el club tinerfeño por el equipo femenino, «que está apostando por el grupo igual o más que en el masculino», razón que justifica su renovación, recalcó. Recordó que hubo un tiempo en el que «las ganas por jugar se me fueron porque llevaba mucho tiempo en esto, pero cuando ves gente motivada, con un proyecto detrás y ganas por el reto del club en la División de Honor, te contagias y porque tienes la chispilla por este deporte». Acerca de su rendimiento, Alba apunta que «soy una jugadora que juega de boya con un cuerpo que no es de boya, pero me caracterizo por ser hábil con el balón y tener visión de juego. Más maña que fuerza. Espero aportar también un mínimo de 44 goles en la División de Honor (risas), pero si llego a la mitad estaré contenta».