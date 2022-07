Elena Buenavida: «No descarto la opción de ir a Estados Unidos a probar»

¿Cómo sienta esa medalla de oro en su cuello tras ganar su selección a la República Checa?

Todavía no me lo creo. Estoy todavía un poco en las nubes. Cuando nos pusieron las medallas en el cuello disfrutamos de la alegría y el ambiente, pero no éramos nosotras. Ninguna éramos conscientes de lo que habíamos hecho y al día de hoy todavía no soy capaz de asimilar que ganamos el oro.

Como si estuviese en tres planos distintos.

Tal cual. La gente te felicita, te da la enhorabuena, pero nada más. Luego miras la medalla y te das cuenta de que es el fruto de nuestro trabajo, es muy fuerte lo que hemos conseguido. No nos regalaron nada. Fue un gran trabajo y una gran preparación. Cuando nos dieron las medallas se nos cayó una en la entrega y saltamos con eso de «recoge eso, con lo que nos ha costado» (risas). Ha sido sufrir hasta el final. Tuvimos una guerra contra Polonia muy grande; en cuartos contra la anfitriona, Hungría, con el pabellón en contra; y luego Italia...

¿Está satisfecha con su actuación personal en el Europeo?

Individualmente no ha sido mi mejor campeonato. No he llegado a sentirme cómoda en la pista y no sé por qué, pero sí es verdad que estoy muy agradecida a mis compañeras que me lo han puesto lo más fácil posible. Jugar con ellas es fantástico, pero pensando que no lo estoy haciendo bien, aunque el entrenador tenía mucha confianza en mí. Siempre se lo agradeceré, pero no estoy satisfecha del todo.

Pero tiene dos años menos y defiende la selección con jugadoras mayores que usted, y ha jugado una media de 20 minutos. Está claro que eso no se regala nadie.

Bueno sí, pero al final te llegas a comparar.

Pero insisto, tiene dos años menos.

Ya. Lo digo porque si sabes que estás, si te llaman con las de dos años más y te ponen a jugar minutos está claro que das el nivel. Pero no estaba sumando todo lo que quería y de lo que soy capaz, aunque tampoco estaba restando. Eso ayudaba a que el equipo siguiera hacia delante. Por eso ese sabor agridulce. Me encanta que cuenten conmigo, pero me hubiese gustado dar todo lo que tengo conmigo.

¿Cuál fue el momento más complicado del campeonato?

Las semifinales contra Italia. Esta generación en sub-16 perdió contra ellas en semifinales de dos puntos. Entonces mis compañeras iban con la rabia interna y eso me contagió un montón. Ese fue el partido en el que estuve más nerviosa, pero cuando ves a tus compañeras dices: Con ellas, a muerte. Te enganchas sea como sea. Muy complicado, pero éramos todas a una.

¿Considera que hay futuro con el baloncesto femenino español viendo estos resultados?

Espero y deseo que sea pueda hablar de esto sin tapujos, estas son las nuevas generaciones y si España ya está en la élite, todo esto garantiza muchos años más. El verano que llevamos es extraordinario, Sub-17, plata en el Mundial; Sub-20 femenina, oro; están los Sub-20 masculinos; y ahora quedan las Sub-18... Llevamos un verano para enmarcar, totalmente.

¿Qué es lo que toca ahora?

Otro campeonato pero con las de mi edad (risas). Tengo dos días para descansar y luego volver a reconectar aquí con la Sub-18 y preparando de nuevo el Europeo que nos toca, pero en mi categoría y en Tenerife. Me encanta. A trabajar muy duro, aunque primero a descansar. Me dieron dos días libres (risas).

Y Valencia Basket ya es su destino.

Al final tuve un añito debatiendo sobre quedarme o ir a Estados Unidos, pero me llegó una oferta de Valencia de última hora y fui incapaz de rechazarla porque compites y juegas con las mejores día tras día. Eso me puede dar un pasito enorme en mi carrera. La verdad es que fue lo que hizo decidirme por Valencia.

¿Eso quiere decir que descarta su salida a Estados Unidos?

Este año sí. Con las universidades siempre he tenido un trato estupendo, me felicitaron, hablo con ellos. Es un orgullo que te llamen. Lo de Valencia es año tras año. No descarto la opción de ir a Estados Unidos a probar un año.

Lleva dos años con una carga física brutal entre partidos, selecciones, competiciones de 3x3... ¿Cómo se encuentra físicamente?

Quema un poco. Hubo algún verano que se juntó todo. Lo intentas llevar de la mejor forma posible y no olvidarte nunca de descansar y poder liberarte de toda esta carga. Siempre tienes mucha presión. La cuestión es disfrutar de cada momento y no pensar en el futuro. Cuando jugué el otro día estaba pensando en la Sub-20 y no pensaba en lo de esta semana. Llegará a un límite supongo, pero siempre me he acompañado de gente que ayuda me en todo lo posible y que me prepara mentalmente y todo esto. Al final te metes todo en la mochila y lo llevas bien en la cabeza. Lo primero es la salud.

¿Qué espera para la próxima temporada?

Pues ser capaz de adaptarme porque es un paso muy importante e intentar aprovechar las oportunidades que me lleguen de la Liga Femenina 1 y ser capaz de ponerme a su nivel. Al final aprender y formarme y absorber todo lo que me pueden aportar mis compañeras.