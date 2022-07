«La natación me ha ayudado a conocerme y superarme»

La deportista tinerfeña Yolanda Marrero encontró en la natación una forma de superarse cada día. Lo que empezó como una afición ahora es una disciplina a la que le dedica cinco días a la semana. Los éxitos a nivel nacional llegaron con el equipo Midayu en forma de medallas de bronce en los 200 libres de 2019 y 2021, y en brazas en 2022.

¿Antes de la piscina, qué deporte hubo?

Hice durante un tiempo atletismo pero quería competir. Se lo dije a mi padre y cambié, fue en el año 2017.

¿Por qué la elección fue la natación y no otro?

Un día vi en la televisión a la nadadora española Mireia Belmonte nadar en una competición. Me encantó y quise hacer lo que hacía ella. Seguí su carrera, fue una motivación para mí.

Pronto llegaron los éxitos, hasta tres medallas tiene ahora mismo en su casillero

Sí. La primera recuerdo que fue en 2019, un bronce. Significó mucho para mí porque más allá de la competición era la primera vez que viajaba sola fuera de Tenerife, sin mis padres. Al principio los eché de menos pero con el paso de los días conocí más a mis compañeros y compañeras del equipo.

¿Y qué tal se lleva ahora con ellos, en el día a día?

Muy bien. En el Midayu somos una gran familia. Cuando uno lo está pasando mal todos tiramos del carro para ayudarlo. Me he dado cuenta con ellos que existen más discapacidades y que todos podemos afrontarlas, ayudarnos y mejorar juntos.

En el equipo hay una campeona olímpica, Michelle Alonso, ¿cómo es su relación?

Me llevo muy bien con ella. Cuando empecé a hacer brazas ella me ayudó. Para mi es un ejemplo, al igual que Judit Rolo.

¿Cómo es su rutina de entrenamiento durante la semana?

Entreno cinco días en la piscina, una hora cada día, suelo terminar a las cinco y media. A eso hay que sumarle que dos días hago entrenamiento en el gimnasio. Es un deporte muy exigente la natación. Cansa mucho pero merece la pena por muchas cosas.

¿Por ejemplo?

Empecé como si se tratara de una afición, no me esperaba para nada conseguir medallas. Cuando me dieron la primera me sorprendió muchísimo y me dieron ganas de conseguir más, de seguir compitiendo. La natación me ha ayudado a a conocerme, ver otras discapacidades y superarme día a día. Puedo hacer muchas cosas.

Y la familia ayuda

Sí, claro que mi familia me ayuda. Mi padre siempre me acerca a la piscina del Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz - Ofra, y luego viene a recogerme. El apoyo de todos me hace sentir feliz. Mi madre y mi hermano igual.

¿Qué apoyos recibe más allá del ánimo de sus familiares?

El Ayuntamiento de La Laguna me ayuda. El alcalde siempre me ha recibido y me hace especial ilusión que se valore lo que hago. El Hospital San Juan de Dios da una beca al club y también si necesitamos pruebas médicas las hacemos allí. La Fundación Cajasiete, la Fundación Ginés Ramírez y el Gobierno de Canarias. En el club somos sobre treinta nadadores y nadadoras y necesitamos más apoyo para seguir.

¿Cuáles son los próximos objetivos que se propone?

Conseguir marcas internacionales es muy complicado porque hay que dedicarle muchas más horas en los entrenamientos de piscina. Ahora estoy estudiando para presentarme a una oposición, y no tengo tiempo para todo. Intento buscar horas por todos lados. El deporte me ha ayudado a saber que puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo e intentar hacer todo lo que me proponga.

Fuera de la piscina, ¿qué le gusta hacer?

Me encanta ir a Jáslem. Es una asociación educativa y formativa que ayuda y apoya a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Ahí he aprendido a crecer como persona, a aceptarme como soy y a tirar para adelante. Ahora miro las cosas de forma diferente gracias a las profesoras con las que comparto mi tiempo, con todos son estupendas.

¿Cuál es su plan para las vacaciones de verano?

Bueno, no serán muchos días. Ahora toca descansar unas semanas y estar con mi familia. Disfrutar en el sur de la isla también. En agosto otra vez toca entrenar.