«Necesitaba volver a casa y estar con los míos en el día a día»

La joven portera del Granadilla se centra en mejorar y madurar futbolísticamente y lo hace feliz tras su vuelta a mitad de la temporada pasada, procedente del Sevilla FC.

¿Cómo van las vacaciones?

He descansado durante varios días pero también he aprovechado para no perder el tono muscular. Pienso ya en trabajar para lo que viene, que se presenta como una campaña muy ilusionante para el club.

¿Qué valoración hace de su paso por el Sevilla?

Es una etapa pasada, ahora mismo estoy muy centrada en trabajar para el Granadilla. Fue muy bonito estar allí y viví un sueño. Estoy agradecida por toda la gente que hizo que Sevilla fuera mi casa.

¿Sabía que iba a volver el curso pasado a la Isla?

Necesitaba volver a casa. Me salió la oportunidad de defender este escudo. Es el equipo donde crecí, debuté en primera y ni me lo pensé. Quiero continuar para lo que viene, que puede ser muy bonito. Estoy feliz por compartir el día a día con los míos, con mi hermana, familia y gente del club.

Al llegar a mitad de temporada, ¿fue fácil adaptarse?

No tengo ningún pero sobre mi recibimiento. Me sentí como en casa. Estar en una isla y en este club se diferencia al resto por el ambiente y sobre todo por la humildad. Las infraestructuras y metodología han mejorado muchísimo desde que me fui. Aquí se trabaja con la ilusión de mejorar cada día. Estoy muy agradecida a Francis Díaz por darme la oportunidad de volver la temporada pasada. Mi confianza aumentó muchísimo porque me vi muy respaldada.

Y llegó a un Granadilla que competía por entrar en Europa

Volver y verte en los puestos altos fue muy bonito. El equipo hizo una temporada extraordinaria. No pudimos lograrlo pero lo intentamos hasta el final. Para el club eso es fundamental y nos comportamos como equipo hasta el último partido, en los momentos agradables y también en los menos agradables que nos tocó vivir.

¿Cómo ve el cambio de entrenador?

Conozco a José Herrera desde hace mucho tiempo. Ha estado con el equipo en diferentes etapas. Como analista y como segundo entrenador. Es un hombre de la casa. Nosotras tenemos que darle compromiso e ilusión y estoy segura que llegarán los resultados.

Objetivo, ¿la permanencia?

Cada temporada la Liga está más complicada porque los equipos se refuerzan mejor, hay más nivel. El FC Barcelona sigue apostando mucho por el fútbol femenino. Sabemos su historia y los numerosos recursos con los que cuenta. Yo me fijo en nosotras. Saldremos a competir, hay que jugarlo todo y no perder nuestra identidad. El primer objetivo es la permanencia y si la conseguimos no nos pondremos límite. Tocará remar entonces para quedar lo más arriba posible. Así siempre ha sido en la UDG Tenerife.

¿Qué le gustaría mejorar en los próximos meses?

Me gustaría madurar en lo que se refiere a diferentes aspectos futbolísticos. Para ello tengo claro que voy a trabajar mucho. Así será más fácil conseguir los objetivos colectivos que nos marcaremos.

¿Qué le ha parecido el inicio de España en la Eurocopa?

La selección española tiene muchísimo talento pero en un campeonato así el nivel es muy alto. Pese a la derrota contra Alemania y los contratiempos que ha tenido con las lesiones, creo que puede competir y soñar en grande. Hay talento de sobra, lo vemos cada fin de semana en la Primera Iberdrola. Desde aquí les mando mi apoyo a las jugadoras, muchas fueron mis compañeras en las categorías inferiores.