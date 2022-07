Carlos Sainz Jr, Carlos Checa, la piloto italo-tinerfeña Christine GZ y Antonio Lobato estarán el próximo martes 19 de julio en el acto de presentación del Circuito del Motor de Tenerife en el Auditorio Adán Martín. Este ha sido el anuncio hecho por el propio periodista en su canal de Twitch SoyMotor: "Antes del Gran Premio de Francia de Fórmula 1 iré a Canarias, a Tenerife, para hacer de maestro de ceremonias de la presentación del Circuito del Motor de Tenerife, será en el Auditorio de Tenerife y habrá grandes sorpresas: también estarán Carlos Sainz Jr y Carlos Checha, entre otros", afirmó.

La piloto Christine GZ es embajadora y asesora del Circuito del Motor de Tenerife, mientras que Carlos Sainz Jr es asesor.

Lobato afirmó que lleva "durante los últimos 15 años dedicado a la Fórmula 1" y "estoy aquí para haceros una confesión y un anuncio", dijo el popular locutor deportivo.

"La confesión es que gracias a mi trabajo he podido viajar por muchos lugares del mundo y de España y eso me ha permitido conocer a otros locos como yo que viven de forma muy apasionada a este veneno de la competición en el mundo del motor. En España hay un sitio que siempre que he viajado allí me ha sorprendido por todo lo volcados que están con este mundo de la competición y el undo del motor y ese sitio son las Islas Canarias", afirma Lobato quien añade que "ahora llega el momento del anuncio".

"El próximo día 19 de julio voy a estar en el Auditorio de Tenerife porque ahí se va a hacer algo muy grande: se va a hacer la presentación de un sueño y que pronto va a ser una realidad: el Circuito del Motor de Tenerife y, ojo, no voy a estar solo; va a haber gente muy importante que va a acompañar este proyecto y que va a formar parte de este sueño, como para perdérselo". El periodista señala que será Carlos Sainz Jr y Carlos Checa quienes estarán también en esta importante cita para los amantes del motor en Tenerife, Canarias y España.

La hora del arranque de la citada presentación será, según las invitaciones que ya se han cursado, a las 19:00 horas en la Sala Sinfónica.

Los pilotos se encargarán de especificar los detalles técnicos del trazado, de 4.050 metros de longitud, 16 curvas y con la particularidad de ser uno de los pocos del mundo en los que se corre en sentido contrario a las agujas del reloj.

En el circuito se podrán alcanzar velocidades máximas en coche de 320 km/h y mínimas de 95 en la curva más pronunciada y en el caso de las motos la horquilla de velocidad oscila entre los 315 y los 80 km/h.