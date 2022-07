Francesco Rota no seguirá dirigiendo al Tenerife Echeye femenino

El CN Echeyde ha decidido prescindir del entrenador del equipo femenino recién ascendido a División de Honor, Francesco Rota, una decisión que viene determinada por motivos deportivos. En este caso, el club pone en valor, además, su gran labor al frente del equipo con el que ha logrado dos ascensos consecutivos, el último, a la máxima categoría tras vencer en duelo fraticida al Canoe madrileño el pasado mes de junio. Un auténtico hito que ha marcado la historia de una entidad en continuo crecimiento.

Fuentes del conjunto santacrucero aseguran que el objetivo es «apostar, decididamente, por una dirección técnica femenina», asegurando que en ningún caso el cambio de entrenador es por cualquier otro motivo.

Explicaron, además, que todavía no se ha tomado la decisión de quién va a sustituir al preparador italiano que tan buenos resultados ha obtenido desde que se hizo cargo de las féminas hace ya dos temporadas. No obstante, los mismos informantes señalan que en las próximas horas, o días, se hará público el nombre de la nueva responsable del equipo, si no se produce algún cambio de última hora en cuanto al plan perseguido.

Lo que sí quiso hacer público el club es su «total agradecimiento» a Francesco Rota por el trabajo realizado en el tiempo que ha estado al frente, así como su importante aportación tras 20 años de experiencia al frente de los banquillos en Italia.

Lo que nadie le quitará a Francesco es lo importante que ha sido su figura para la historia deportiva del club y es que bajo su dirección el ascenso ha supuesto que por primera vez en la historia del waterpolo en Canarias se cuenta con dos equipos en División de Honor, uno el masculino, consolidado según los resultados de la temporada acabada (octavo puesto clasificatorio y la participación en la Copa del Rey por méritos deportivos) y el femenino, que tiene ahora la difícil labor de mantenerse.