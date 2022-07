Más físico para la UDG Tenerife

La nueva jugadora del Granadilla vistió antes los colores de Palestino, Santiago Morning y Colo-Colo, todos ellos pertenecientes a la liga chilena. Su debut con la selección nacional absoluta de Chile se produjo ante Italia en enero de 2019. Con ‘La Roja’ conquistó el Torneo Internacional de Selecciones en 2019 y la Turkish Women’s Cup en 2020. También sumó minutos en el Mundial de Francia en 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio, un años después.

Javiera Toro suele ocupar la posición de lateral izquierdo, con un marcado perfil ofensivo. Además de destacar por un gran derroche físico en cada partido, también cuenta con una gran precisión en el golpeo con su pierna zurda. Es determinante en este sentido tanto en jugada colectiva como a balón parado. También tiene un fuerte cáracter dentro del terreno de juego, donde no le pesa ser una de las líderes.

El presente de la entidad Sergio Batista quiso compartir unas palabras en relación al reciente fichaje. «Estamos muy ilusionados con la llegada de Javiera Toro. Es una futbolista joven pero con experiencia en la Liga española e internacional. Estamos convencidos de que nos aportará un plus de competitividad y que encajará perfectamente en la filosofía del club”, dijo. Un nuevo refuerzo, el cuarto, que se suma a l de la delantera Laura Ortega y las defensas María Portolés y Clau Blanco. El club sigue trabajando en la pretemporada, que puede que sea fuera de la Isla.

«Llego a uno de los mejores de España»





La nueva jugadora del Granadilla Javiera Toro compartió sus primeras declaraciones como futbolista blanquiazul desde su estancia en Colombia, donde disputa la Copa América. «Estoy muy ilusionada por afrontar esta nueva aventura en mi carrera y hacerlo en uno de los mejores equipos de España. Una vez el club me contactó no dudé ni un momento en aceptar su propuesta. Me han hablado muy bien del vestuario, del buen hacer de sus áreas todos estos años como equipo de élite y también de la gente de Tenerife. La afición vive el sentimiento azul y blanco con mucha pasión. Tengo muchísimas ganas de empezar a entrenar con mis nuevas compañeras y compartir los éxitos de las guerreras desde la próxima temporada. Voy con todo a por este desafio, estoy muy feliz de ser parte de la UDG Tenerife”.