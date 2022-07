En pocas palabras, ¿qué es la calistenia?

Un deporte que comenzó en Estados Unidos como alternativa a los gimnasios para la gente que no los podía pagar. Es utilizar nuestro propio peso para hacer una serie de ejercicios. Ha crecido y ahora hay muchas competiciones donde varios jueces valoran las posiciones estáticas, trucos y resistencia sobre las barras que utilizamos.

¿Cómo fueron sus primeros pasos?

Empecé en 2013 y en Tenerife no había parques especializados para practicarlo. Algunos infantiles tenían barras, aunque no enfocadas a los ejercicios de este deporte. Nos reuníamos en ellos y de lastre úsabamos piedras y aprendíamos con vídeos que llegaban desde Estados Unidos por canales de Youtube.

¿Qué le conquistó de esta actividad?

Es un deporte que despieta la motivación y potencia la disciplina. Nadie te regala nada pero cuando consigues progresar lo disfrutas muchísimo. Yo no era capaz de hacer ni una flexión. De pequeña intenté varios deportes pero se me daban fatal. Ver el resultado ahora me reconforta. Estar bien por fuera ayuda a estar bien por dentro. Conoces también a mucha gente y el ambiente en la competición me encanta. Ahora mismo la calistenia es una vía de escape para mí y me ayuda a afrontar situaciones.

Y campeona femenina en el año 2016 en Las Palmas

Construyeron el primer parque de entrenamiento de Tenerife en la Granja. Significó una gran motivación para mí y activó mi pensamiento competitivo. Ese año fue la primera competición en Canarias. Todavía en un gimnasio con barras portátiles. ¡Yo era la única mujer ese día! Me llevé la Copa porque no había otra pero significó mucho para mí, y pienso que también para otras chicas.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Ese año participé también del campeonato nacional, en Toledo. Esa experiencia fue muy enriquecedora porque ahí éramos 14 mujeres y nos entendimos perfectamente. Creo recordar que acabé en séptima posición. Cada encuentro aumentaba mi motivación por lo que estaba haciendo.

Y ahora,¿ hay más mujeres?

En 2017 ya éramos dos en el campeonato de Canarias. En esa competición me lesioné y me alejé un poco, dos años. No he vuelto a competir. A día de hoy somos más pero la calistenia sigue siendo un deporte masculino. Las redes sociales ayudan para difundir los entrenamientos y dar un empujón a las que se lo están pensando. Yo las utilizo para ello.

¿A qué se debe?

Falta información. El hecho de que en los parques de entrenamiento haya mayoría de hombres echa para atrás a muchas mujeres, por vergüenza. Yo siempre que coincido con algunas intento demostrarles que pueden participar de este deporte, aunque sea empezando poco a poco. Quitarles el miedo que puedan tener también a sufrir algún tipo de lesión o hacer el ridículo.

¿Alguna solución?

Si hubiera una figura femenina como monitora en los parques, sería muy positivo, porque todavía hay muy pocos gimnasios especializados. Hemos estado en colegios haciendo demostraciones y a los niños y niñas les gusta mucho lo que hacemos y se animan a probar. Estoy segura que algunos siguieron practicándolo. Ese debe ser el camino.

También influye el qué dirán los demás

Siempre he escuchado el típico comentario de te vas a poner como un hombre, referido al cuerpo. Se relaciona a los deportes de fuerza con los chicos y eso me molesta bastante. A mí no me afecta para seguir entrenando pero entiendo que a otras sí. Por ello reivindico a la mujer en esta disciplina. Yo soy femenina, hago calistenia y entreno entre cuatro y cino días a la semana. Si yo pude, cualquiera puede.

¿Hay diferencias en la calistenia que se practica en Canarias y el resto del país?

Cuando empecé sí. Viajé hasta Mallorca porque vi por Internet por primera vez un parque de entrenamiento profesional, totalmente construido para este deporte. Ver cómo entrenaban allí me motivó muchísimo, este deporte me gustaba más aún. Ahora Tenerife tiene prácticamente uno en cada municipio, ese no es el problema. Más bien esta tierra tiene algo muy positivo para practicarlo y es el clima. Se realiza en la calle y aquí se puede hacer durante los 365 días del año.

¿Volverá a competir?

Cuando empecé no pensé que me iba a gustar tanto y que iba a disfrutar tanto de la competición. Pero la verdad es que ahora veo a las chicas que compiten y el nivel es altísimo. La calistenia ha crecido mucho, en lo referido al número de gente que la practica y a la calidad de los ejercicios. Pienso que no estoy para eso. Mi entrenador me insiste en volver y hacerlo en la categoría de ‘Resistencia’. Ya veremos qué pasa.