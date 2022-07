El Echeyde se hace con los servicios de Iker González

El CN Echeyde masculino no para en su objetivo de reforzar su plantilla y ha confirmado su tercer fichaje de cara a la temporada 2022/2023 en la División de Honor de waterpolo. En este caso se trata del vasco Iker González, un jugador que se mueve por las posiciones de 1 (extremo) y 2 (lateral) derechos y que llega para aportar velocidad y gol a los tinerfeños.

Iker, de 18 años de edad, proviene del CN Askartza, su equipo de toda la vida, con el que se convirtió la temporada pasada en el tercer máximo anotador de la Primera División al sumar un total de 38 goles en 21 partidos, además de disputar la fase de ascenso a la máxima categoría. También ha estado en la órbita de las selecciones nacionales de categoría de base, con lo que se le presupone cierta experiencia que se complementará con la exigencia y la dinámica del conjunto tinerfeño.

Jugador de 1,79 metros de altura y 79 kilos de peso, aportará juventud y goles a un equipo que se está renovando. Su llegada se suma a los fichajes recientes del catalán Víctor Alegre (ex Sabadell) y del neerlandés Mees Keuning, (ex Seté francés). Polivalencia y fuerza para un Echeyde que tiene como objetivo igualar y mejorar el octavo puesto conseguido la temporada anterior (la mejor de su historia) y repetir su participación en la Copa del Rey.

Estos waterpolistas vienen a suplir las bajas de Edu Fernández de Caldas, Diego San Martín, Sebastian Susak y Marin Borovcic-Kuric, jugador croata este último que definitivamente no estará a las órdenes de Albert Español.

Precisamente, el entrenador-jugador del CN Echeyde explicó que Iker González es un joven que «juega en el lado derecho en las posiciones de 1 y 2. Es rápido y con una proyección importante. Ha estado en las selecciones españolas en categorías inferiores, por lo que conoce la alta competición. Nos puede aportar polivalencia en el lado derecho y muchas ganas. Sangre nueva al equipo y mucha proyección».

Acerca de la configuración de la plantilla, Albert destacó que «Víctor, Mees e Iker dan un perfil más joven al equipo. Es lo primero que salta a la vista. Los cuatro jugadores que se van eran los más mayores y los que vienen aportarán ganas de hacerse un hueco y desparpajo. A nivel deportivo, igual Iker tiene una posición más clara, el lado derecho en el 1 y 2, aunque por la proyección que tiene tampoco se le puede encasillar en ellas. En cambio Mees y Víctor son muy polivalentes y pueden jugar en prácticamente cualquier posición de la piscina».

«Esto nos da muchas posibilidades a nivel táctico y estratégico, lo que hará que el equipos sea muy especial porque tener la posibilidad de tener jugadores que te aporten tantas cosas te da variedad y riqueza táctica», aseguró.

Por último, Albert Español recordó que «todos han estado en dinámica de selecciones nacionales, como Víctor e Iker, así como Mees. Los tres de alguna manera intentarán luchar por estar en la selección absoluta de su país después de haber disputado distintas competiciones internacionales», añadió el técnico.

«Puedo crecer como persona»

Iker González reconoció ayer estar «bastante ilusionado con la nueva aventura. Es un paso más. Al principio no me había decantado para ir y salir de mi zona de confort. Me costaba. Y mi madre me dijo que estas oportunidades no se dan mucho en esta vida y que debía probar. Es una oportunidad que me puede dar muchas cosas», dijo. Explicó que en Tenerife «puedo crecer como persona y como jugador. Vi el partido del Echeyde contra el Canoe y me sorprendió su aspecto defensivo y el goleador. Es un equipo joven que tiene planes para crecer mucho más en el futuro» tras las salidas de los más veteranos. Sobre ello apuntó que recuerda a Eduardo Fernández-Caldas, que «jugó en mi club cuando era pequeño y que siendo alevín fue segundo entrenador. Ahora no coincido con él en la piscina, una pena, pero sí en el club», añadió el nuevo lateral del CN Echeyde.