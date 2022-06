Alejandro Morales Mansito ya es oficialmente el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Ayer tomó posesión en el cargo y recibió un gran apoyo en un emocionante acto. «El mundo del fútbol está aquí y para mí es una profunda alegría verlo. Estoy orgulloso y con ganas de trabajar. Me siento respaldado por todos ustedes, estoy muy contento. Vamos a trabajar como dicen los canarios a tope, hasta la muerte. Tenemos el mejor equipo para remar en conjunto y superar todos los retos. Creo que hemos conseguido una cosa muy importante en las últimas elecciones y eso es tener el mayor apoyo posible del fútbol», manifestó ante los presentes el tinerfeño.

En el acto también estuvo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que agradeció el esfuerzo a todo el equipo que entra en la Federación Interinsular y se dirigió a su presidente. «Yo en este tipo de eventos siempre hablo con el corazón y quiero destacar varias cosas. Estoy muy feliz porque aquí están representados futbolistas, árbitros, entrenadores, dirigentes y todo el fútbol de Tenerife, que le han dado el apoyo a Alejandro Morales Mansito», dijo. «Cuando hay cambios siempre existe incertidumbre, pero hay que entender que tienes el derecho de rodearte de los que crees que son los mejores. Has hecho algo muy sano, no desdeñar la veteranía en tu grupo de trabajo. Es importante que haya mujeres y hombres contigo. No hay sexo ni edades, solo veo personas que vienen a ayudarte. Para mí es muy importante que las dos Federaciones, la de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria trabajen juntas y unan fuerzas», concluyó el dirigente del ente federativo nacional. A la cita, también acudieron, entre otros, varios presidentes de otras federaciones territoriales nacionales, así como el Director General de Deportes del Gobierno de Canarias Manolo López, y la vicepresidenta del CD Tenerife Milagro Luis Brito.