El jugador tinerfeño Sergio Rodríguez podría volver a España y cerrar así su etapa en el Olimpia Milán italiano. Su posible destino, un viejo conocido para él, el Real Madrid.

«En Italia lo he pasado muy bien. Es un país muy similar al nuestro. Tanto la ciudad de Milán como el Olimpia han sido una experiencia muy buena. Hay que ver qué pasa en el futuro próximo pero hasta ahora solo tengo palabras buenas», declaró el base en el Foro Parlamento celebrado por el 40 aniversario del autogobierno y el parlamentarismo canario. A la cita, a la que acudieron presencialmente otros deportistas como el futbolista Pedro Rodríguez o la tenista Carla Suárez. El Chacho lo hizo de forma telemática. Todo apunta a que son días de estar muy pendiente al mercado de fichajes y en este sentido, salvo sorpresa, volverá al Real Madrid, donde militó desde 2010 a 2016, una época dorada del conjunto blanco. «Lo dejaré cuando deje de divertirme, pero de momento no me ha pasado», afirmó a sus 36 años.