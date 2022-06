Un juvenil de récord

Entrenadores, compañeros y periodistas especializados en el fútbol base no tienen dudas: Marco Gutiérrez llegará adonde quiera. Es pronto para adivinar si será profesional y con qué colores, pero este talento que ha jugado estos últimos años en el Sobradillo tiene madera de goleador. Sus números así lo atestiguan. Por lo pronto, su tarjeta anotadora en una competición tan exigente como la División de Honor le sitúa por delante de otros jugadores –ahora en la élite– que no acumularon tantos aciertos como él cuando tenían sus años.

El idilio con el fútbol de Marco, de carrera aún incipiente, comienza casi por casualidad. «A los tres años me apunté a un equipo por medio de un compañero del colegio. Y así empezó todo», recuerda. Fue en el Atlético San Juan, donde permaneció hasta alevines. Luego, jugó para el Cardonal y ya entonces se le veían maneras. Fue un año sensacional, hasta el punto de que levantaron la Copa de Campeones. A continuación firmó un pasó efímero por la cantera del CD Tenerife, regresó al Cardonal, pasó por el Sporting y al fin llegó al Sobradillo, donde lleva tres temporadas de fábula.

«Pero ésta última ha sido la mejor», confiesa. «Estoy muy contento; en la clasificación quedamos octavos y a nivel individual hice 33 goles, muchos más de los que esperaba», advierte desde la sorpresa. Admite el propio Marco que ha rebasado –con creces– sus propias expectativas. «Nadie podía esperarlo, pero me ha hecho muy feliz y me ha servido para crecer en autoestima», cuenta.

Su temporada ha traído consigo «todo tipo de goles», alguno de ellos espectacular. Así que se amontonan en las últimas fechas las llamadas y las gestiones de varios clubes por llevarse el gato al agua. Todo el mundo sigue a Marco, que va para delantero grande. «No te niego que me llaman para mostrarme interés y eso me halaga, pero estoy tranquilo, intentando prepararme para nuevos retos y experiencias», verbaliza. La UD Las Palmas ya se ha posicionado para hacerse con su fichaje.

«Yo siempre he jugado en el medio, de ocho o de mediapunta, pero desde el año pasado me probaron en banda y arriba. Lo bueno es que me siento cómodo en varias posiciones», cuenta Gutiérrez, con varios referentes en el fútbol, donde gusta de visualizar y observar los movimientos y gestos técnicos de sus ídolos. «Benzema me gusta mucho porque aporta no solo goles, sino mucho trabajo. Me encanta cómo se acerca al medio a ayudar», dice del francés.

«No me cierro ninguna puerta. En el Tenerife estuve dos años y me tocó salir», responde cuando se le pregunta por opciones de futuro. De cabeza bien amueblada y con un entorno que rezuma pasión por lo que Marco hace sobre el césped, el joven futbolista se prepara «para lo que viene» con la pelota, su mejor herramienta. Pero también en clase, por lo que pudiera pasar: «He acabado Segundo de Bachillerato y me gustaría estudiar Fisioterapia».

Tiene apellidos de futbolista del Tenerife. Gutiérrez de primero, como Mario; y Bermejo de segundo, como Álex. Pero a estas alturas nadie se aventura a anticipar acontecimientos; solo a decir de él que tiene buena pinta. Y que marca muchos goles.