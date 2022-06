El exentrenador tinerfeño de la UD Granadilla y actual del Real Betis femenino en la Primera División, Francis Díaz, aseguró ayer tras confirmar su fichaje con el equipo sevillano «con muchísima ilusión»; que la ruptura entre el club y él «fue totalmente amistosa»; y que las partes entendieron «que se había acabado un ciclo». No obstante, reconoció la existencia de «cosas que nos diferenciaban en un primer momento y decidimos por el bien de las dos partes que la relación tenía que distanciarse, coger un poco de oxígeno», añadió.

El tinerfeño afronta la nueva etapa al frente del Betis «con muchísima ilusión, sí. Sobre todo porque es un equipo que ha apostado muy fuerte y que no solo me ha dado la oportunidad de defender un gran escudo, sino hacerlo con un proyecto importante, de contratarme dos años y de confiar en el trabajo. Vamos a ver cómo salen las cosas, cómo las desarrollamos y tener la responsabilidad de intentar estar a la altura», dijo con mucho optimismo.

Explicó su inmenso agradecimiento al Granadilla, del que dijo que «es el club que me lo ha dado todo y ahora me ha permitido disfrutar de este tipo de oportunidad; me ha dado la posibilidad de ser profesional; y un club al que le guardo un cariño muy especial que me llevaré siempre conmigo. Me ha permitido tener una oportunidad de salir fuera y demostrar la valía que tenemos los entrenadores de Canarias», dijo con mucho orgullo.

Francis Díaz deseó al Granadilla de cara al futuro «toda la suerte del mundo, exceptuando, claro, dos partidos que nos enfrentarán (risas)», y no quiso desaprovechar la oportunidad de señalar de que el club apueste por «José Herrera, que está totalmente capacitado, que es un gran profesional, que está cualificado y preparado para asumir este tipo de retos. Es otro entrenador de los nuestros que tiene esa oportunidad y que mantiene entre el 75% y el 80 de la plantilla».

«Con el corazón espero que les vaya muy bien, que repitan los éxitos que hemos cosechados durante estos dos años y, por qué no, mejorarlos por completo. Desde la lejanía estaré muy pendiente del equipo y, exceptuando esos dos partidos, espero que hagan un buen año y logre los objetivos», añadió.

El tinerfeño descarta que se trate de una despedida para siempre y «no descarto regresar. Esa es mi casa y el presidente (Sergio Batista) así lo ha dicho públicamente, que las puertas están abiertas, igual que las mías. Entiendo que esa es mi casa, esto puede ser un paréntesis a nivel profesional».

Por último, Francis Díaz pidió a los aficionados «que sigan apoyando al equipo y que sigan siendo como son, una pieza importante para el equipo y que lo apoyen como siempre y que mantengan la línea que han mantenido hasta ahora».