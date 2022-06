«La actitud ante el Canoe fue clave para el ascenso»

Había un objetivo y finalmente se consiguió el ascenso a División de Honor. ¿Cómo se fraguó la victoria final ante el Real Canoe?

Durante la semana antes del partido estuvimos entrenando los pequeños detalles y mejorándolos. Sí es cierto que pudimos reforzar el equipo para ayudarnos un poco [Alejandra Aznar] y para las rotaciones, pero creo que lo que pasó en el partido contra las madrileñas es que hicimos nuestro trabajo y a ellas se les fue un poco de las manos. Cuando empezamos a ponernos por encima, perdieron un poco los nervios y conseguimos mantener la calma; todo eso jugó a nuestro favor.

Fueron minutos de ensueño, muy pocos fallos, lo que significó la victoria al final y el ascenso con todo ello.

La verdad es que fue todo casi perfecto... Perfecto no, pero sí que casi no hubo fallos, estuvimos apoyándonos la una a la otra y si había algún problema no pasaba nada y seguíamos con el trabajo. Siempre intentamos ser lo más positivas posible. Pienso que la actitud que tuvimos ante el Canoe fue clave para el ascenso.

¿Esa fue la clave que marcó las diferencias?

Sí, la actitud que tuvimos como equipo después de una temporada juntas fue lo que marcó las diferencias para poder ganar. No diría con tanta facilidad, pero hubo momentos en los que ganamos el partido de cinco goles de diferencia y nosotros no nos lo creíamos. Aún así, no perdimos la calma en ningún momento y al final pasó lo que tenía que pasar.

Los aficionados pueden pensar que ese enfrentamiento fue sencillo, pero jugaron contra un equipazo que no había perdido en todo un año.

Claro que no fue nada sencillo ni nada de eso porque era un grupo que jugaba la vuelta en su casa jugándose la División de Honor, algo ilusionante, encima con dos jugadoras de refuerzo que son bastante potentes y aún así conseguimos que fueran unas más.

Ahora ha finalizado una temporada bastante larga, y en medio el equipo sufrió algún que otro altibajo.

Al principio nos estábamos conociéndonos como jugadoras, como compañeras de equipo y empatamos algunos partidos; y luego nos pusimos un poquito más al día y conseguimos las primeras victorias. Bien es cierto que sufrimos una derrota contra el CN Horta bastante fuerte que tal vez bajó el ánimo, pero también sirvió para darnos cuenta de que no era solo ganar, sino que cada encuentro fuera disputado desde el esfuerzo.

¿Ese fue el peor momento, la derrota ante el Horta?

Creo que fue un punto de inflexión. A partir de ahí todo fue para arriba. Es cierto que tuvimos algunos partidos en los que perdimos como fue contra el Canoe en casa.

¿Se generó alguna duda entre las jugadoras?

Nos decían desde el principio que teníamos posibilidades de subir a División de Honor, pero creo que todas íbamos partido a partido. Fuimos poco a poco, liguilla, playoff y final. Fuimos parte por parte y nadie pensaba en esto. Íbamos tan despacio que creo que no nos estábamos dando cuenta de lo que íbamos consiguiendo.

En unos meses toca jugar en la élite y Gegé Pirat advierte que será muy duro. ¿Se ve en División de Honor otra vez en la batalla?

Sí. Espero poder estar ahí, y para mí sería increíble jugar en División de Honor y sobre todo con el equipo con el que hemos podido ascender. Sí es cierto que será muy duro y es un paso gigante. No tiene nada que ver con lo otro, hay que trabajar mucho más para poder dar el callo en esa categoría.

¿Y cómo valora su temporada?

Ha sido un crecimiento. A mí me ficharon cuando estaba a punto de dejar el waterpolo. Entonces me he tomado como una etapa para aprender todo lo posible, sobre todo de mis compañeras, porque siempre se puede aprender de la que está jugando a tu lado. La considero como algo muy positivo. Me he vuelto a enganchar [risas].

Está satisfecha, ¿pero qué le faltó en esta temporada?

Nada, porque cada temporada en cualquier equipo es algo diferente. Para mí estuvo muy bien. Tuvo sus momentos mejores y peores cuando llegas muchos meses entrenando. No le faltó nada.

¿Qué le dice a esa afición que el próximo año será de División de Honor?

La afición ha sido muy importante y clave para el equipo porque éramos muchas jugadoras de fuera y aún así se nos ha apoyado como si fuéramos canarias desde el minuto uno.