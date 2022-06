¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando supo que la final del playoff sería Girona-Tenerife?

Cuando vi que pasó el Tenerife y en la ida el Girona había perdido 0-1, sí se me pasó por la mente que en caso de remontada, ese sería el cruce y sería muy bonito. Desde el inicio, para mí el Tenerife era uno de los equipos a batir. Sobre la jornada diez, ya pensaba que eran equipo de playoff, sí o sí; e incluso que tenían posibilidades reales de ascenso directo. Lo veía como un firme candidato, además preparado para todo. En cuanto al Girona, todos los años que estuve en su plantilla fueron de emociones fuertes; y nos ha pasado de todo como bien sabes. Nos hemos quedado fuera de Primera en los últimos minutos, nos han eliminado muy al final... Pero esta vez de momento me han dado una alegría. Yo soy del Girona a muerte, pero si hay otro equipo que quiero que suba, es el Tenerife. Sabes que tengo raíces de allí y me encantaría verles en Primera, que hace mucho tiempo desde la última vez.

¿Y hay favorito en la eliminatoria o la ve al 50%?

Durante todo el año he visto muy fuerte al Tenerife. Pero también creo que el Girona, a pesar de empezar mal, ha dado con la tecla. Era un equipo que no estaba bien confeccionado desde el principio. De hecho, hay futbolistas reconvertidos como Jairo, que ha acabado jugando de lateral; y ahí Míchel ha tenido un papel fundamental. Otro ejemplo: Arnau, que el año pasado se destapó como central, está haciendo de carrilero. Tiene mucho mérito que el míster haya dado con esa tecla y nos haya ofrecido un juego tan bonito. Por experiencia podríamos decir que el Girona es favorito, pero de algún modo también puede serlo el Tenerife por varios motivos: sabe bien a lo que juega, cuenta con gente experimentada que le da consistencia y porque tiene las ideas muy claras. Va a ser una eliminatoria bonita: los dos equipos se merecen subir.

¿Qué significó el Tenerife para usted?

Está claro que es el club que me dio la oportunidad de debutar en Segunda. Fui allí con una ilusión tremenda y si no hubieran pasado todas las cosas que pasaron, estoy convencido de que habría triunfado allí. Porque siempre he sido un jugador sacrificado y trabajador. Me dio lástima y desilusión tener que irme, y no fue fácil, pero también es cierto que sufrí muchas lesiones. Coincidí con un vestuario que subía de categoría y que sentía que aquello era suyo; como si los de fuera viniéramos a quitarles el sitio. Lo que está claro es que la lesión de rodilla fue lo que me marcó, pero tengo muy buen recuerdo del Tenerife y es un club al que llevo en el corazón.

Y del Tenerife de ahora, ¿a quién destacaría?

A nivel individual lo tengo muy claro. Lo primero y primordial es que el colectivo ha funcionado, pero me gustaría destacar el papel de Carlos Ruiz y Aitor Sanz. Están demostrando que con la veteranía que tienen, siguen compitiendo. Y el trabajo que tienen que estar haciendo en el vestuario es brutal. Un trabajo de unión, de equipo con mayúsculas. Y el papel de Enric Gallego arriba me parece sencillamente tremendo. Yo jugué en Tercera con él, en el Premiá. Vino a media temporada y nos hizo un montón de goles. Está demostrando su profesionalidad en la Isla y le ha dado mucho al equipo. Lo mismo que los jugadores de banda como Álex Muñoz, Bermejo o Mollejo; o a Shashoua, que es buenísimo.

Hablemos de la eliminatoria, ¿será de muchos o pocos goles?

Sinceramente no veo muchos goles, pero puede pasar cualquier cosa. No sé bien qué contestarte, porque es un cruce imprevisible. Pero sí veo mucho respeto entre equipos y no va a ser fácil meter un gol. El que lo consiga, va a tener mucho hecho; sobre todo el Tenerife, porque es tan compacto que, con ventaja en el marcador, puede llegar a ser impenetrable. Veremos qué pasa.

¿Hará cambios Míchel?

Bueno, ya los ha hecho de la ida a la vuelta en la primera eliminatoria. Puede pasar cualquier cosa. Esto son cosas que yo creo, o que yo intuyo que pueden pasar. Todo el mundo da un posible once, pero luego Míchel tendrá otro en mente. Puede haber sorpresas en la alineación. Él quiere reivindicarse y está preparando a consciencia esta final. El factor sorpresas puede estar muy presente.