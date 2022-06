Gege Pirat, lateral del WP Echeyde Tenerife: «Subir a la División de Honor así es un placer»

Gege Pirat (París, 1991) es una de las lideresas de un equipo que ya está entre las mejores y es la viva imagen de la alegría y el deber bien cumplido. No obstante destaca que lo difícil no es ascender, sino mantenerse y advierte que el próximo año será difícil.

¿Qué le pasa por la cabeza después de dos años de lucha para que el WP Echeyde logre el ascenso?

Difícil de creerlo. Acabó el partido y no me lo creía. Hicimos un partidazo, unos jugadones que creo que en toda la temporada no nos habían salido, los errores que cometíamos durante estos meses no aparecieron... Vi un grupo unido. Y es lo que hablaba con Albert (Español), si hubiésemos perdido sería un gran palo, pero realmente las sensaciones han sido buenísimas realmente desde el primer momento, fue genial. Subir a la División de Honor así es un placer.

Brutal ese parcial de 0-7 que las chicas encadenaron, fueron ocho minutos de ensueño en el que nadie sobresalió por lo conectadas que estaban todas.

Sí, metiendo los goles y luego mantenerlos porque el Canoe tuvo muchísimas ocasiones y defendimos muy bien y fue importante mantener la cabeza fría. Todo el mundo respondió muy bien. Eso es una cosa que a veces nos estaba costando, pero no, qué va, el grupo no bajó los brazos e incluso en el cuarto parcial, que nos pasaban por encima y no nos pitaban nada, todo en contra... Era indescriptible, era una grupo unido con un mismo objetivo. Solo le puedo decir que era bestial.

¿Cómo se logró esa sinergia, que todas sus compañeras se convirtieran en protagonistas en el momento más difícil?

Todo el mundo respondió con el rol que le tocaba y eso es una situación que cuesta en los equipos que se acaban de montar; que cada una encuentre su lugar y pueda responder a lo que se le pide para el grupo. Es lo que le comenté en la última declaración, olvidarnos del yo y jugar para nosotras. Quién está mejor, la que está mejor posicionada, con quién juegas para montar una contra... Y creo que tuvimos esta visión de juego, esa perspectiva, habían ataques que no duraban ni 10 segundos. Jugar en Madrid siempre es difícil y en ningún momento vi duda en las miradas las Guayotas. Vi ganas de ganar, de estar por encima de todo esto y olvidar el contexto, la grada y jugar y mostrar todo lo que hemos trabajado. Fue maravilloso.

Y algo destacado que ha pasado casi desapercibido, que ganaron a un Canoe favorito que no había perdido un partido.

Y en el partido más importante, el que decidía el ascenso. En este punto digo que hay que felicitar al Canoe porque hizo una temporada espectacular. La verdad es que hablaba con la entrenadora, Astrid Álvarez, y tienen toda la razón, es injusto ganar una liga y ganarla con tanta diferencia, porque apalizaron a todos totalmente, y no subir a División de Honor es muy duro. Hay que decir que han hecho un trabajazo, pero en este partido jugaban los medios, la experiencia y la sangre la fría y en estos aspectos estuvimos mejor que ellas.

Da vértigo, el Echeyde tiene dos equipos en División de Honor del waterpolo y la primera vez que hay un combinado femenino en Canarais ¿Cómo se puede valorar todo esto?

Pues necesitamos muchísimo apoyo. Ahora estamos, pero será muy difícil el año que viene cuando hablamos de que es un equipo que acaba de subir a División de Honor. El primer año en la categoría siempre es durísimo porque te juegas el no bajar. No juegas entrar en un playoff como este año, que también es muy complicado porque hay que aguantar la presión, pero allí no. Ahí se juega para ganar el máximo posible para no tener que bajar y esa es una condición muy difícil y necesitamos mucho apoyo, planificar muy bien la temporada. Cuando digo apoyo también hablo de la afición que siempre ha estado ahí, pero también de todos los recursos que podamos tener porque al fin y al cabo no es tanto subir, sino saber mantenerse. Una vez que estás y te mantienes, es otra cosa completamente distinta, pero te tienes que mantener. El año que viene será muy duro y difícil.

Ahora toca disfrutar durante unos días.

No, no. Ya estoy maquinando para el año que viene (risas).