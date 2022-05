«En estos partidos, los detalles marcarán la diferencia»

¿Cómo llega el Echeyde a este primer partido de la eliminatoria por el ascenso ante el WP Canoe?

Llegan perfecto y en buen momento. El último partido ante el Horta el equipo jugó bien y por lo tanto llegamos con ilusión y muchas ganas. Hemos demostrado que merecemos estar a esta altura y queremos seguir así y conseguir lo que ansiamos, el ascenso.

¿Piensa que el Canoe es el favorito para ascender a la División de Honor?

Sí, porque lo hicieron aún mejor durante la temporada y porque ya llevan varios años en Primera División y han sido un buen equipo. Han sido tres años aquí y siempre creciendo con resultados. Este año han fichado a tres jugadoras y en este último tramo dos más para los partidos finales contra nosotros y por lo tanto tienen ganas de sumir a División de Honor. Ese es su objetivo.

Analizando a las madrileñas, ¿cómo es el equipo como rival?

Es un conjunto más trabajado que el nuestro porque llevan muchos años con las mismas chicas y entrenadora. En cambio nosotros somos un equipo nuevo. Ellas son más jóvenes y tienen mucha intensidad de juego que nace del ritmo y la rapidez, que es su arma favorita. Es un poco como el WP Horta, casi con las mismas características, pero con más calidad.

En cualquier caso, no será nada sencillo vencer en los dos partidos.

No, no (risas). Claro que no será nada fácil. Hay que pensar primero en el primer partido. Intentar ganarle aquí, en Santa Cruz, y sería la hostia coger una buena ventaja y defenderla en Madrid.

¿Y cómo han estado entrenando sus jugadoras?

Bien. Justo hoy (por ayer) llega la portera (Flora Bolonyai) e Itziar Pavón para completar la plantilla y entrenar todo el equipo estos días antes del partido ante el Canoe. Están entrenando bien.

¿Nota tensión entra las jugadoras ante el encuentro de este sábado?

La verdad es que sí. Lo noté antes del partido contra el Horta antes de la semifinal de la vuelta. Ahora un poco más siendo un partido más de final porque muchas de estas chicas, sobre todo las canarias y las más jóvenes, nunca han jugado un partido tan importante en su vida. Por lo tanto es normal que tengan la tensión, pero ojalá se traduzca en una tensión positiva, fuerza y ganas de jugar y de ganar.

Desde la experiencia, ¿qué consejo le daría a sus jugadoras en este momento de cara esta cruce final?

Afortunadamente también tenemos chicas que tienen mucha experiencia como Gegé Pirat, Alba Sánchez, Flora, Itiziar... Puede que tengamos más experiencia que el Canoe en general, que tienen chicas más jóvenes. Por lo tanto no hay mucho que aconsejar a estas chicas. Han jugado en División de Honor, en la Copa, playoff, fases finales... Siempre les digo lo mismo a ellas. Cada partido es importante, cada uno de ellos es un momento útil para crecer, darlo todo, de no dejar nada por dentro y ponerlo todo en la piscina para salir del agua tras vaciarse completamente. Eso es lo más importante. Al final el veredicto del campo nunca miente. Si somos mejores lo celebraremos, y son mejores las del Canoe les felicitaremos. Pero mi experiencia es que hay que coger la oportunidad que tenemos.

Y cómo entrenador, ¿cómo afronta esta eliminatoria?

Afortunadamente no es la primera vez que me encuentro en una situación parecida. Por lo tanto, sí tengo la justa tensión y las ganas y de enfrentarme a estos partidos. Pero no estoy tan emocionado, tan preocupado y solo tengo ganas de que venga el sábado para enfrentarme a las madrileñas y jugar el partido.

Y mucho más con la tranquilidad y el análisis que desprende junto a su carácter en la piscina.

Sí, repito, afortunadamente llevo como casi 750 partidos a todos los niveles y ya por lo tanto he afrontado semifinales, finales para subir de nivel (Bérgamo, Como, Cremona...). Sí, de carácter soy un tío tranquilo y me caliento durante el partido y grito cuando la ocasión lo requiere. Intento mantener la calma y transmitir eso a las jugadoras porque creo que en estos partidos los detalles marcarán la diferencia. Quien consiga mantener la cabeza fría tiene más posibilidades de ganar y de cometer menos errores.