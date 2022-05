La jugadora del BM Salud Tenerife María Zaldúa es convocada por la selección española

La jugadora del BM Salud Tenerife María Zaldúa ha sido convocada para la selección española absoluta después de la excelente temporada que ha realizado a nivel indivicual en el equipo santacrucero, ya descendido pero a falta de disputar la úlitma jornada de liga.

La pivote vasca, habitual en la selección española júnior, fue integrada en la lista del combinado nacional hecha pública este jueves, por lo que debe incorporarse próximo 13 de junio en la concentración de la selección que se desarrollará en Madrid. Una vez en la capital española, la jugadora se desplazará a Cantabria para una serie de entrenamientos durante cinco días, preparatorios de los Juegos del Mediterráneo que se celebran este verano.

Para la jugadora, «esto es un sueño hecho realidad», ya que . «desde que empecé a jugar a balonmano y era consciente de lo sacrificado que era, siempre quise llegar a entrenar con las mejores, y ahora que lo he conseguido no me lo puedo ni creer», explicó.

Zaldúa afirmó que la concentración «consistirá en entrenar mañana y tarde para preparar los Juegos Mediterráneos que están a la vuelta de la esquina» y espera estar en la lista definitiva de los Juegos.