La UDG se cita con su gran sueño

La UDG Tenerife tiene esta tarde ante sí (Santo Domingo, 20:00 horas) una de las grandes oportunidades de su existencia para inscribir con letras mayúsculas su nombre en la historia del fútbol femenino español. Nunca antes se dieron circunstancias tan favorables para que el conjunto ahora dirigido por Francis Díaz pueda jugar por un título de la relevancia de la Copa de la Reina. De la final le separan 90 minutos (o 120, si hay prórroga) y la primera feliz noticia es que en el sorteo de emparejamientos –la mano inocente fue la blanquiazul Patri Gavira– se libró de cruzarse con los dos cocos, Madrid y Barça.

El equipo al que hoy se miden las guerreras es el Sporting Club de Huelva, que acabaron décimas en la Liga Iberdrola y cuentan con un grupo repleto de buenos argumentos, tal y como ya demostraron en sus más recientes antecedentes con el representativo. Además, las onubenses tienen experiencia y muy felices recuerdos en esta competición, que ganaron contra todo pronóstico en 2015 contra el Valencia.

El cuadro isleño ha preparado a consciencia este partido tras finalizar en una brillante quinta posición la clasificación liguera. Las de Francis han podido llevar a cabo una muy exhaustiva hoja de ruta para llegar en la mejor forma posible al duelo de hoy. Durante las últimas fechas, las blanquiazules han podido ejercitarse en el Estadio de Los Cuartos en La Orotava y las instalaciones del Tenerife Top Training en Adeje.

Ayer se conocía la lista de convocadas con un total de 21 jugadoras. Tres guardametas (Noelia Ramos y Pili), más la internacional venezolana Nayluisa, y un total de 18 jugadoras de campo conforman una expedición que quiere seguir haciendo historia.

Este encuentro y toda la fase final de la Copa de la Reina se celebrarán en el estadio del Alcorcón, donde se concitará un buen número de seguidores tinerfeños.

El camino al éxito

La UDG Tenerife llega a la esperada semifinal como gran premio a una campaña sobresaliente y exitosa, rompiendo cualquier pronóstico y ganándose el respeto de la élite nacional. Con brillantez sumaron las tinerfeñas un total de 54 puntos en liga, igualando el mejor registro de su historia en formato liguero de 16 equipos y pugnando contra los equipos más potentes del campeonato por un puesto europeo, con opciones reales hasta la penúltima jornada de liga. as isleñas alcanzaron el penúltimo peldaño de la Copa venciendo con autoridad a Valencia CF en octavos de final (0-3, goles de Martín-Prieto, Pisco y Blom) y Sevilla FC en cuartos de final (2-0, goles de Claire y Koko).

Por tanto, el conjunto que dirige Francis Díaz llega sin encajar un solo gol a una cita que gana expectación a medida que se acerca su celebración. No hay antecedentes con el Sporting Club en el torno del KO, sí en liga con dos victorias para las blanquiazules (0-3 en Huelva y 1-0 en Tenerife).

La UDG Tenerife ha llegado en dos ocasiones a la antesala de la gran final. En ambas citas fue el Atlético de Madrid quien rompió el sueño copero de la familia azul y blanca. En los cursos 2016/17 y 17/18, el cuadro rojiblanco se impuso con idéntico resultado, 2-0.

Plena confianza

Francis Díaz no podrá contar con Aleksandra, Moreno e Isa Álvarez a causa de sus respectivas lesiones de larga duración, pero confía en un marcador favorable y que conduzca al Granadilla Egatesa al partido más relevante de una trayectoria modélica. Ganar al cuadro onubense les situaría en el centro del foco en el momento de mayor repercusión del fútbol femenino; y les permitiría jugar por un entorchado tan prestigioso como es la Copa de la Reina ante uno de los dos transatlánticos del fútbol español, que protagonizan mañana por la tarde la otra de las semifinales.

Ayuda psicológica para afrontar la final a cuatro

Cuidando todos los detalles. Francis Díaz, entrenador de la UDG Tenerife, subrayó ayer que han recurrido al gabinete psicológico del grupo para trabajar junto a las jugadoras y evitar que caigan «en la ansiedad» ante uno de los duelos más importantes de sus respectivas carreras. No es un partido más, como así remarca Patri Gavira, sabedora de la gran repercusión que tendrá el envite inaugural de esta final a cuatro contra el Sporting Club de Huelva. De las onubenses no esperan facilidades, sino todo lo contrario.«La semana de entrenamientos ha sido impresionante y el equipo ha ido cumpliendo con todas nuestras expectativas», reseña el jefe del banquillo insular. «Este es un premio de equipo y llegar a la final o incluso levantar el título me supondría una alegría inmensa en lo individual y en lo colectivo. Estas jugadoras merecen lo mejor y después de trabajar tan duro deseamos llegar lo más lejos posible en esta bonita competición», afirmó con optimismo el técnico, quien aún no ha resuelto su renovación de contrato. Todo apunta a que será a partir del lunes cuando club y entrenador aborden este asunto tan relevante.