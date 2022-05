Llega el final de temporada y el Echeyde está donde quería estar, a un paso de la División de Honor. ¿Qué sensaciones le recorren viendo tan cerca la posibilidad de ascender?

No ha sido un año fácil porque al final es tener un club y un entrenador nuevo y otro tipo de dinámicas, pero al final estamos muy contentas por estar cerca de los objetivos para el que nos han fichado. Así que por una parte muy contenta y todas muy concienciadas de que no va a ser nada fácil y que hay que lucharlo hasta el final para poder subir a la máxima categoría.

Este Canoe es un gran equipo que se ha reforzado y que no será sencillo ganarles.

No es un conjunto nada sencillo y además han fichado jugadoras que estaban en Hawaii (Carmen Baringo), con lo que se aumenta la dificultad.

Pero han demostrado que les puede ganar.De hecho empataron en su casa.

Pues sí, de hecho nosotras pensamos que el CN Horta nos costó más que el Canoe en la fase 2, aunque perdimos con ellas en la vuelta. Confiamos en que se les puede ganar y que estamos en un buen momento y en buenas condiciones físicas, que nos entendemos mucho más que al principio y cada día más. Ahí estarán las ganas y la suerte, porque al final todo influye.

Entonces ellas no vendrán confiadas, ni mucho menos.

Los dos equipos nos tenemos respeto e iremos al máximo para conseguir los objetivos que compartimos, que es otra cosa la División de Honor. Sin duda, no vendrán confiadas.

¿Cuáles serán las claves de esta eliminatoria?

Pues lo primero de todo será la defensa que tenemos que imponer. Estar bien en defensa será una de las claves más importantes, porque si ellas no te meten goles, con que metamos uno es suficiente. Lógicamente, luego está el tener acierto en ataque; y tercero en la actitud que tengamos, todas las ganas, y que demos todo lo que tenemos en el partido más importante de la temporada.

Ya estamos en la semana decisiva, ¿puede hacer algún llamamiento a la afición del cara al día 28?

Claro, espero que todo el mundo que sepa que se juega el partido contra el Canoe venga a la grada porque será un partidazo. El enfrantamiento no será el más importante, pero sí el más interesante que disputemos. Que nos apoyen, no solo está el fútbol, sino otros deportes como el waterpolo y encima el femenino.

Cambiando de tercio, ¿cómo le están yendo las cosas en Tenerife?

Muy contenta, compaginando el máster con los entrenamientos y las prácticas, así que voy súper liada. La verdad es que tenéis un clima estupendo y una Isla maravillosa (risas).

¿Y cómo le ha acogido la familia del CN Echeyde desde que está en la Isla?

No me puedo quejar, la verdad. Siempre nos han puesto todas las condiciones que han estado en su mano cuando las necesitamos, cualquier problema lo han intentado resolver. Siempre han estado ahí para lo que he necesitado. Ninguna queja.