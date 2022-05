Despedida para el Mensajero envuelta en polémica

El Mensajero se quedó a unos segundos de despedir la temporada con una victoria en un campo muy complicado, pero dos goles en el tiempo de descuento dejaron los tres puntos en Coria (3-2). Santi Luque comenzó marcando para los locales, pero tras el descanso Edu Salles (15 goles) remontó para los de Josu Uribe. Parecía que los extremeños iban a quedarse fuera del playoff, pero en dos impresionantes minutos del descuento Pino y Carlos desataron la locura a costa de un Mensajero que perdió su ocasión de despedir la categoría con buen sabor.

El Coria salió contundente, avisando pronto con un tiro de Isma Cerro desbaratado por Padilla. El rechace acabó en Erik Aguado, que no logró rematar bien. Por su parte, el Mensajero trataba de encontrar a Edu Salles, sin éxito. Santi Luque era una de las grandes amenazas de los locales en los primeros compases del encuentro y fue precisamente él quien abrió el marcador a los 15 minutos aprovechando el rechace de un cabezazo despejado por Padilla.

Tras el gol, el Coria siguió buscando la portería, llegando con peligro gracias a las ocasiones de Mahillo e Isma Cerro. Padilla siguió estando muy activo, deteniendo los tímidos disparos de los incansables Isma Cerro y Santi Luque.

Ruymán fue el autor de la oportunidad más clara del Mensajero en la primera mitad, cabeceando poco antes del descanso un córner al larguero. Fue una de las pocas jugadas donde sufrió el Coria, que estaba a tan solo 45 minutos de lograr clasificarse a los playoff.

Salió bien tras el descanso el conjunto de Uribe, que apretó para hacer sufrir a los extremeños. Chavalés, que sustituyó a Luque, tuvo dos ocasiones para sentenciar, pero no estuvo preciso. En el 66’, Alegre cometió un penalti al derribar a Cacho. La pena máxima fue lanzada por Salles, que batió con un excelente golpeo a Galán.

Realizó tres cambios de una tacada el Coria en una operación casi suicida por no perder su billete a la promoción. Para desesperación local, Padilla se mostró brillante en la portería, salvando una y otra vez a los suyos. El Mensajero amenazaba al contraataque y en uno de ellos Edu Salles, una vez más, no tuvo piedad y volvió a marcar.

Parecía que los de Josu Uribe iban a cerrar la campaña con una victoria. Sin embargo, el Coria no perdió la fe y en el tiempo de descuento obró un milagro. Con casi cuatro minutos de prolongación jugados, Pino se fue de todos sus oponentes y superó a Padilla. Tras el saque de centro, el Mensajero no supo qué hacer con el balón y la posesión fue de nuevo para los locales. Chavalés ingresó desde la banda y desde la línea de fondo envió un balón al área pequeña donde Carlos remató para desatar la locura en el estadio de La Isla.