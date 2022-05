Carla Lorenzo, billete al Europeo

La regatista Carla Lorenzo, del RC Náutico Tenerife, concluyó ayer en quinta posición del ránking nacional femenino tras la disputa de la Copa de España de la clase Optimist 2022, con lo que ha sacado el billete para estar con la selección española que tomará parte en el Europeo a celebrar en julio en Dinamarca.

Y es que Carla competía con el combinado canario en la Copa que concluyó ayer en las santacruceras instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife, que organizó exitosamente la competición que le cedió la Española, en colaboración de la Federación Canaria e Insular y la Asociación Española de la Clase Internacional Optimist (AECIO), y en la que participaron 150 regatistas procedentes de 9 comunidades autónomas diferentes se dieron cita en la bahía de Santa Cruz.

Este domingo, tras la jornada en blanco del sábado, las condiciones meteorológicas permitieron la disputa de dos pruebas. El campo de regata se ubicó entre la dársena y Las Teresitas, donde sopló viento de 50 y 60 grados, de velocidad entre 8 y 10 nudos, y con unas condiciones de mar llana. Así, el regatista balear Tim Lubat consiguió alzarse con la victoria en la clasificación general. Le acompañaron en el podio Ignacio Fernández, de la federación andaluza, y Hugo Rodríguez, su compañero en la selección de Baleares.

Por categorías, en sub 16 femenina, la deportista balear Neus Fernández se alzó con el primer puesto; Blanca Ferrando, de Valencia, fue segunda; y Amalia Coll, de Baleares, tercera. En sub 16 masculina, se repitió el podio general. De esta manera, Tim Lubat, Ignacio Fernández y Hugo Rodríguez volvieron a subir a lo más alto de la clasificación.

En sub 13 femenina, Mar Infante, de Andalucía, Begoña Pérez-Manglano, de Valencia, y María Antonia Peñalver, de Murcia, fueron los tres primeros clasificados. Mientras, los componentes del podio sub 13 masculina fueron el andaluz Felipe Pachón, el valenciano Juan Francisco Chumilla y el balear Arián Castro. Por último, en sub 11 femenina, Laura Angullo, de Cantabria, y María de las Mercedes, de Andalucía, terminaron primera y segunda, respectivamente. En sub 11 masculina, Lucas Garrido, de la selección catalana, fue primero; y Andrea Periotto Capelli, Cantabria, fue segundo.

En cuanto a los resultados obtenidos de la selección canaria, la citada Carla Lorenzo finalizó en como 27ª de la general, consiguiendo el segundo mejor resultado canario. Su compañero de federación, el grancanario Miguel Ángel Méndez, fue el primero al concluir en la 19ª posición; mientras que Sofía Hernández, del RCNT, consiguió el tercer mejor puesto canario al terminar en la 37ª plaza.

Además de la clasificación de Carla Lorenzo para el Europeo, los deportistas del Real Club Náutico de Tenerife consiguieron destacados resultados por categorías en esta Copa de España. La propia Carla Lorenzo fue sexta en sub 16 femenina; Sofía Hernández terminó octava y María Galindo décima. En la categoría sub 13 femenina, Marta Mansito finalizó cuarta; en sub 13 masculino, Leopoldo Mansito terminó su participación en la posición 19ª y Daniel Mora en la 21ª. En sub 16 masculina, Ernesto Saavedra concluyó en la 43ª; Joaquín Saavedra en la 45ª; Iván Palmero en la 48ª; y Gervasio Caballero en la 52ª.

Al finalizar la competición, se celebró la entrega de trofeos en el Salón Noble del RC Náutico de Tenerife, en la que estuvieron presentes el presidente RCNT, Enrique Martínez; Javier Sanz, presidente de la Española de Vela, Javier Sanz; la concejala de Deportes de Santa Cruz, Alicia Cebrián; la consejera insular de Deportes, Concepción Rivero; y el director de la Autoridad Portuaria, Javier Mora; y el comandante naval, Pablo Dodero, entre otros destacados invitados.