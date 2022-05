La Primera Iberdrola 2021/22 pasa hoy por última vez por La Palmera. Después de este partido, quedará una última fecha en la que el equipo anfitrión del campo de San Isidro, la UDG Tenerife, jugará como visitante ante el Levante. La despedida en casa ofrece un cartel de lujo, no solo por la presencia de un Granadilla de récord y que no ha dicho todavía su última palabra en su intento de clasificarse por primera vez para una competición europea; también por el equipo que tendrá delante, una Real Sociedad a la que le falta un punto para asegurar un subcampeonato que, en teoría, no se le escapará.

El encuentro comenzará a las 11:00 horas (Televisión Canaria) y será arbitrado por la colegiada gallega Beatriz Cuestas Arribas. Francis Díaz convocó ayer a las guardametas Noelia Ramos y Pili González, y a las jugadoras de campo Cristina Cubedo, María Estella, Pisco, Beatrice Goad, Natalia Ramos, Sara López, Paola Hernández, Silvia Doblado, Gisela Robledo, Jassina Blom, Sandra Hernández, Raissa Feudjió, Patricia Gavira, Claire Falknor, Ange Koko, Sydny Nasello, Cristina Martín-Prieto y María José Pérez. Continúa de baja Aleksandra Zaremba por una lesión de rodilla. Más allá de poder completar el calendario como local con un triunfo de prestigio, todavía está abierta la opción de que la UDG Tenerife se clasifique para la previa de la Champions League. Solo queda una plaza en juego. Las dos primeras ya son para el campeón de Liga, el FC Barcelona –sin fase previa–, y para la Real Sociedad. A partir de ahí, tres clubes compiten por el último pasaporte continental. Entre ellos, el Granadilla. Eso sí, parte con desventaja (-3). La derrota de la pasada jornada en el campo del Athletic le restó muchas opciones, ya que su competencia (Atlético y Real Madrid) no falló. Pero en la plantilla blanquiazul no renuncian a nada. Saben que necesitan ganar a un adversario tan exigente como la Real Sociedad y esperar que tropiecen tanto el Atlético, que recibe al Eibar, como el Real Madrid, que jugará en el campo del Valencia. Los dos conjuntos capitalinos le sacan tres puntos al insular, a falta de dos jornadas. El hecho de llegar a la última fecha con opciones sería aceptado como un éxito en el club presidido por Sergio Batista. Las tinerfeñas cuentan con el aval de su fortaleza casera. No pierden en La Palmera desde el 8 de enero. Esa derrota entró dentro de lo previsto, dado que el adversario fue el Barcelona. De resto, un único resultado vacío en cancha propia, cuando el Madrid se llevó los tres puntos en septiembre. Esa fiabilidad se pondrá a prueba frente a una Real Sociedad que lleva doce triunfos a domicilio y solo dos derrotas –no ha empatado fuera–, contra el Barcelona –cómo no– y el Levante, no hace mucho, el pasado 13 de febrero. Ya en la primera vuelta, la Real Sociedad demostró su nivel al derrotar al Granadilla por 3-0. Recaudación solidaria. La mañana en La Palmera incluye otro aliciente, la colaboración con Cruz Roja en el momento de adquirir las entradas, dado que la mitad de lo que se recaude en las taquillas servirá para impulsar proyectos sociales. Cada asistente que adquiera su localidad, recibirá un boleto del Sorteo de Oro con más de 11.000 premios en juego. Francis: «Que sea una fiesta»

Sin dejar de «soñar, porque es gratis», Francis Díaz centró el objetivo en «brindarle a la afición» un último triunfo en casa y «disfrutar» de la despedida de la temporada en La Palmera. «Es un partido para disfrutar», dijo en los medios de comunicación del club. «Debemos hacer una fiesta en el último partido en casa por la temporada que hemos hecho y por todo lo que se ha trabajado y sufrido para estar entre los cinco mejores equipos de España, que no es nada fácil», comentó el técnico del Granadilla. «Que sea una celebración dentro de una temporada mágica», dijo.