El Sanaya Libby’s no descansa y piensa en disputar la Champions

Felicidad, alegría, entusiasmo y diversión. Estos son los estados de ánimo que recorren a los y las integrantes del Sanaya Libby’s La Laguna el día después de conseguir el histórico título de la Liga Iberdrola al vencer en la serie del playoff por el título al GranCanaria Urbaser por un contundente 3-1 en la serie del mejor a cinco encuentros. Y Ayer fue un día de corre-corre, de visitar el Ayuntamiento lagunero y de cumplir visita a los medios de comunicación que siempre han estado de la mano con el equipo, caso de ELDÍA ayer. Pero sin descanso, ya el club piensa innegociablemente en la oportunidad de jugar la Champions femenina durante la próxima temporada por derecho propio.

El domingo fue un día largo, muy largo, en donde las jugadoras tras levantar el trofeo de la liga liberaron toda la tensión acumulada en una temporada que quedará para el recuerdo, un año siendo el mejor equipo a pesar de unos comienzos que hicieron dudar al más acólito. Pero no. El Sanaya es algo más que dudas, una auténtica realidad que se ha hecho merecedora de los más altos sueños dentro de voleibol insular, nacional e internacional. Pero esos sueños no acaban aquí, sino que se mantienen para hacer «un futuro mejor» sobre la base de que lo que han conseguido.

De hecho, las jugadoras de Juan Diego García han ganado dos de las tres competiciones que han disputado, la Copa de la Reina y la del domingo, la Superliga, siendo finalista en la CEV Challengue Cup europea ante el «imposible» Scandicci. Impresionante.

En ese día después toca hacer balance y, por supuesto, hablar de futuro aunque este tema está todavía ‘muy verde’ para unos o ‘muy candente’ para otros, según se mire y quién lo analice.

De ellos, el que ya está puesto y sin parar es el presidente, David Martín. Está «cansado, agotado y con pocas horas de sueño», reconoce en su visita realizada al EL DÍA junto al técnico Juan Diego García y las jugadoras Jessica Wagner, Jenelle Jordan, Cristina Pérez y Paola Martínez; pero desde ya mira de cara al futuro tras «la dureza de una campaña en la que al final se han cumplido los objetivos marcados».

Eso traducido en cifras supone 38 partidos disputados en tan solo 32 semanas (8 meses) de las que ha saboreado el triunfo en 30 encuentros y cedido en 8. Brutal.

Sobre ese futuro, ahora comienza lo más duro, destaca Martín, ya que se inician las negociaciones para las renovaciones, teniendo en cuenta que toda la plantilla queda liberada de los compromisos.

«El futuro no es dentro de dos o tres meses, sino ya. Entre otras cosas tenemos que definir bien la plantilla para la siguiente temporada con las renovaciones de las jugadoras. Muchas de ellas quieren seguir y creo que eso es importante porque al final lo que han conseguido en la cancha es tener la oportunidad de dar continuidad al proyecto», dijo

David Martín tiene claro que «es necesario trabajar desde ya porque el objetivo es jugar la Champions femenina, porque las jugadoras se lo han ganado deportivamente y creo que es digno decírselo a ellas y sería un grandísimo error ponerles un techo deportivo, osea, que se vea truncada la idea de no jugar la Champions», advierte.

«Para eso necesitamos el respaldo institucional para poder jugarla. Imagínese a un Lenovo Tenerife, de baloncesto, renunciar a la Champions. Eso sería muy duro», explica el presidente.

Para conseguirlo «nosotras vamos a trabajar para ello y tenemos los pies en la tierra, pero sí es cierto que las mejores jugadoras españolas de la liga nacional quieren jugar con las mejores del continente europeo. Nosotras queremos seguir creciendo y tener una plantilla acorde a la competición europea y nos gustaría dejar el nombre de Tenerife en lo más alto posible», dice.

Lo que tiene claro el directivo es, en cualquier caso, es la necesidad de tener un respaldo «y una plantilla amplia y que pueda competir con muchas garantías no solo en España sino en la competición europea».

En su opinión, «no se trata de un auxilio de Tenerife. Es sencillo, si el CDTenerife ahora mismo se clasifica para la UEFAo Champions, creo que es algo por lo que todos apostarían, invertirían y todos quisiéramos ver el nombre de nuestra Isla lo más alto posible compitiendo con los mejores... Eso es lo que estamos pidiendo nosotros, que se nos reconozca el lugar en el que estamos, lo que hemos conseguido y lo que lo que supone, sobre todo, jugar en Champions y todo lo que nos podría hacer crecer».

Pon en valor el esfuerzo de esta temporada en la que a pesar del gasto, ha sido una inversión a corto plazo porque se ha visto que los jugadoras han incrementado su nivel de exigencia teniendo mejores jugadoras enfrente y creo que eso nos ha hecho mejorar y conseguir títulos».

Juan Diego: «Descansar»

Alguien que no quiere hablar del futuro, de momento, es el técnico Juan Diego García, que señaló que lo que toca es «parar y descansar. Y personalmente empiezo el lunes con la selección española, con Pascual Saurín, como ayudante, y cambiar el estándar, del azul del Haris al rojo de España. ¿El futuro? No estamos para pensar en el futuro a largo plazo. Tranquilidad y calma».

«Evidentemente, hay que sentarse hablar y hablar, pero lo que toca es parar y disfrutar de esto. Recordemos que hacía 12 años que no venía la liga para Tenerife; mirar atrás y ver que hace 15 años que un equipo español no se metía en una final europea y que hemos conseguido la Copa. No toca nada más ahora», dijo con una esplendorosa sonrisa dibujada en su cara.