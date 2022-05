El Buzanada despidió la temporada dejando sin título de campeón a Las Palmas C, aunque sin saber aún si competirá la temporada que viene en Tercera División. Los goles de Pirri, Tito y Ramsés dejan a los del sur de Tenerife en el duodécimo puesto, pendientes primero de que no descienda el Mensajero o de que suba un segundo equipo canario en los playoff a Segunda División RFEF. Por su parte, Las Palmas C, pese a terminar en segunda posición, se ve abocada al descenso por la caída de Las Palmas Atlético de categoría. La primera parte estuvo igualada, mientras la segunda fue un carrusel de goles hasta el final.