El Mensajero, obligado a ganar en Chapín

Se le va agotando el tiempo a un Mensajero que no termina de salir de los puestos de descenso a Tercera RFEF. En el club palmero firmarían llegar a ese objetivo con un gol en el último minuto del partido con el que se cerrará el calendario, pero preferirían no tener que apurar tanto. La línea seguida con Josu Uribe no ha sido nada mala, dadas las aspiraciones rojinegras: cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas. O lo que es lo mismo, 17 puntos de 36 para un equipo que llega a la antepenúltima fecha con un total de 35. Esa trayectoria le ha valido al Mensajero para acercarse a la salida de la zona de peligro, pero no para abandonarla; ni siquiera como ocupante del puesto del playout en el que sigue un Don Benito que derrotó ayer a Las Palmas Atlético –el descenso del filial es matemático, como ya había pasado antes con el San Mateo y el Tamaraceite– y que ahora le saca 4 puntos al conjunto del Silvestre Carrillo.

Por tanto, el Mensajero está obligado a no fallar. El suyo será el penúltimo encuentro de la jornada. Visitará un estadio con pasado en Segunda e incluso en Primera División: Chapín. Ahí le espera un Xerez Deportivo situado en la mitad de la tabla, sin sentir la amenaza del descenso y todavía con algunas opciones de colarse en la fase de ascenso a la Primera RFEF. En el caso de conseguirla, sería la primera victoria a domicilio del Mensajero con Josu Uribe en el banquillo. Su única gran alegría en campo contrario data del 19 de septiembre, cuando, con Yurguen Hernández al frente, se impuso en la cancha del San Fernando (0-1). Desde el relevo en el banquillo, lo máximo que consiguió el Mensajero fue empatar en los estadios del Montijo, Antequera y Villanovense. Le falta dar otro paso más, ganar a domicilio, ahora que le resulta más necesario que nunca. Si no lo hace hoy, todavía le quedaría una oportunidad más en la última parada, en la casa del Coria. En medio, el próximo fin de semana, la despedida en el Silvestre Carrillo frente al Cádiz B, igualmente con puntos imprescindibles. Pero el Mensajero no puede desviar la mirada. Chapín y solo Chapín. Para colmo, si el reto era muy exigente, se complica todavía más por la ausencia de su máximo goleador, Edu Salles (12), que se pierde el encuentro por la acumulación de tarjetas amarillas. Su festejo al cerrar el triunfo del pasado domingo ante el Vélez, acarreó un castigo que puede una pasar factura extra. El brasileño recibió la cartulina al celebrar su gol (2-0) cerca de la grada. Pero no caben las excusas. La necesidad sigue siendo idéntica, la de vencer a un Xerez que presenta los peores números anotadores de la competición (26), empatado con el San Mateo, y que es el sexto equipo con más puntos sumados en campo propio. En su estadio solo han vencido el Córdoba, en la primera jornada, y el Cádiz B, en la décima. Comenzará a las 17:00 horas y lo arbitrará el colegiado melillense Samir Amar Ahmed. – Josu Uribe comparó el partido de hoy en Chapín con una cita definitiva. «Es una auténtica final», dijo antes de matizar que le había dado la misma trascendencia a los encuentros anteriores. «Los resultados de los rivales no nos están acompañando y el resto de equipos canarios –ya descendidos Uribe: «Los canarios se han dejado ir» se han dejado ir un poquito. Tenemos que seguir ganando, que es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a por los tres puntos, no nos queda otra», dijo a los medios del club.