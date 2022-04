Un partido para sellar el 'playoff'

La clasificación matemática del Lenovo Tenerife para el playoff por el título de la Liga Endesa está al caer. Habría sellado su pase ganando en el Palau Blaugrana o en el Bilbao Arena, en sus dos últimos partidos, pero los resultados le no acompañaron. Este sábado (17:00) se le presenta otra oportunidad. Esta vez será en casa, en el pabellón Santiago Martín, y contra un rival muy directo, un BAXI Manresa que llega a este punto del calendario codo a codo con los aurinegros, solo un puesto por debajo y con las mismas victorias (19) y derrotas (12). Por tanto, no se trata únicamente de asegurar la presencia en las eliminatorias, que no es poco, sino intentar llegar en el mejor lugar posible.

Con dos jornadas más por delante, todavía está al alcance del Canarias –y también del Manresa– la posibilidad de entrar en el cuadro como cabeza de serie, tener a su favor el factor cancha y evitar, de inicio, a los dos grandes favoritos, el Barcelona y el Real Madrid. Pero esa será otra historia. La de este sábado brinda uno de los encuentros más interesantes del curso por el momento en sí y por la trayectoria de los equipos. No solo van camino de meterse en el playoff y son vecinos en la tabla, sino que vienen de enlazar dos derrotas en la Liga Endesa. Además, comparten otra coincidencia: estarán en la Final a Cuatro de la Basketball Champions League que se disputará en Bilbao del 6 al 8 de mayo, con la posibilidad de que se vean las caras en el duelo definitivo. Ya en el encuentro de la primera vuelta de la Liga Endesa, jugado el 4 de diciembre, demostraron que son tal para cual en el plano competitivo. Ese día, el equipo de Pedro Martínez se impuso al de Txus Vidorreta por un ajustado 95-93 resuelto en la prórroga. No fue la mejor actuación de un Gio Shermadini que presentó una nota inusualmente baja, de 2 puntos de valoración. La potencia de Moneke y Bako apagó al georgiano. El Manresa mantiene esa amenaza, pero pierde fuerza en otra faceta del juego, la creativa, dado que llegará al Santiago Martín sin bases. Al BAXIse le han acumulado las bajas de los encargados de dirigir: Dani Pérez, Sylvain Francisco y Dani García. Martínez ya se vio obligado a improvisar el pasado miércoles –sorprendente derrota en su cancha ante el Betis– dándole la responsabilidad al escolta Joe Thomasson, que respondió con 16 puntos 9 asistencias. En el Lenovo Tenerife, los problemas se han centrado en Kyle Wiltjer, que solo pudo disputar la primera parte del partido del pasado domingo ante el Barcelona (69-65). Una contusión en el gemelo derecho le impidió también jugar ante el Bilbao el miércoles (87-79). Esa doble salida, en apenas cuatro días, da paso ahora al reencuentro del Lenovo Tenerife con el Santiago Martín, donde supo sacar adelante sus siete últimos compromisos ligueros, a partir de derrota encajada contra el Valencia el 30 de enero. Si se produce, la de hoy sería la octava victoria seguida en cancha propia, ya con solo dos jornadas más para cerrar el calendario regular. Después de la Final a Cuatro de la BCL, al Canarias le quedará recibir al Baskonia (11 de mayo) y visitar al Morabanc Andorra. Margen más que suficiente para sellar el playoff por el título de la Liga Endesa e incluso subir algún puesto en la tabla.