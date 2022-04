El ascenso, la promoción y el descenso, en una mañana

Con horario unificado (12:00) y turno de descanso para el Lanzarote, este domingo se celebrará una última jornada de la Tercera RFEF con casi todo en juego, la plaza de ascenso a la Segunda RFEF, el cuadro de la promoción y qué equipos acompañarán a Preferente a Las Zocas y al Viera.

Por la parte de arriba, como Las Palmas C no puede subir, ya que Las Palmas Atlético compite en la categoría superior, el premio principal ya solo está al alcance de Atlético Paso y Tenerife B. El filial necesita ganar en el campo del Yaiza. Si lo consigue y el equipo palmero no vence en su visita al Herbania, subirá. Cualquier otro desenlace coronará al conjunto de Jorge Muñoz.

La promoción.

Los equipos situados entre los puestos segundo y quinto, incluyendo a Las Palmas C –si finalmente no logra el campeonato y no renuncia a pasar a la siguiente fase–, se medirán en dos semifinales y una final en una sede neutral y a partido único. El vencedor disputará una eliminatoria más con un rival de otro grupo de Tercera, ya con el pasaporte para la Segunda RFEF en juego. En la promoción estarán con seguridad el Atlético Paso o el Tenerife B y el Arucas. El Yaiza también parte con ventaja para acceder a ese grupo, pero tiene una competencia alta de equipos que lo podrían adelantar: Santa Úrsula, Unión Puerto, Santa Brígida e incluso Lanzarote. Si Las Palmas C renuncia, por no tener opciones de ascender, el sexto –ahora es el Santa Úrsula– también disputará el playoff. Así, el número de candidatos crece.

La permanencia.

En teoría hay tres plazas que llevan a Preferente, las tres últimas –dos seguras para Viera y Las Zocas–, pero el total de descendidos será más alto, dado que cada club que caiga de la Segunda RFEF, arrastrará a otro de Tercera. Ya no tienen opciones de permanencia ni el Tamaraceite ni el San Mateo, y el problema está en que los cinco conjuntos canarios de la Segunda RFEF podrían bajar. En el peor de los casos, los siete peores de Tercera y Las Palmas C pasarán a Preferente. Ahí, el peor que lo tiene es un Tenisca que se agarra al recurso que presentó por una supuesta alineación indebida del Viera –sumaría dos puntos– y al resultado de una última fecha en la que recibirá al Unión Puerto.

El inconveniente de los arrastres hace que equipos como Buzanada o Marino no se puedan considerar salvados, o que el Santa Brígida aspire el mismo día a jugar al playoff y a no bajar.