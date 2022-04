El Sanaya, a golpear primero

Llegó el momento de la verdad en Liga Iberdrola. Después de un inicio algo titubeante, a mediados de octubre, el Sanaya Libby’s La Laguna femenino enderezó el rumbo para plantarse en la final por el título de la competición doméstica. La que arranca esta tarde (18:00 horas) y vivirá su segundo envite mañana mismo (12:00), dentro de una serie al mejor de cinco partidos en el que el título se quedará en Canarias. Sanaya Libby’s La Laguna o Gran Canaria Urbaser. La hegemonía regional resucita tres lustros más tarde.

La final de Superliga Femenina o, como se le conoce en la actualidad por motivos de patrocinio, Liga Iberdrola, recobrará el blanquiazul y el amarillo de antaño. La última vez que se vivió un Tenerife vs Gran Canaria fue en la temporada 05/06, cuando el Tenerife Marichal superó al Hotel Cantur (3-1). De aquella etapa, en la que se sucedieron cinco finales entre ambos rivales, no queda ningún protagonista, salvo Juan Antonio Armas, actual asistente de Juan Diego García, que dirigía al juvenil del proyecto de Quico Cabrera. De manera anecdótica, el experimentado ayudante nunca ha estado en una final liguera.

Las cosas han cambiado, pero el voleibol canario parece volver por sus fueros. La del Sanaya Libby’s será la tercera final de la temporada (antes disputó la de Copa de la Reina y CEV Challenge Cup). Será la primera coincidencia con el Olímpico en una final de liga, un título que se le resiste a la entidad presidida por David Martín. Y es que ya ha disputado tres finales, cayendo siempre ante el extinto Logroño.

Después de una intensa semana de trabajo, las leonas, que vienen de eliminar al Kiele Socuéllamos, viajan al Centro Insular de Deportes, testigo de la remontada grancanaria ante el Avarca de Menorca. Ambos contendientes se conocen a la perfección, de hecho, sus dos entrenadores, Juan Diego García y Pascual Saurín, conforman el tándem de la selección española.

El Sanaya Libby’s La Laguna intentará, por todos los medios, rascar algo positivo de alguno de los dos partidos de este fin de semana. Un triunfo en campo contrario supondría llevar la eliminatoria a favor para el Pablos Abril, que acogerá la próxima semana dos nuevos duelos (sábado y domingo, 18:00 horas).

«Hemos llegados los dos equipos más fuertes de la fase regular. Será una eliminatoria bastante igualada; recordemos que Liga Iberdrola, nos hemos repartido las victorias. No sé si será determinante el factor cancha. Hemos jugado muchas veces allí [por el CID]. Nos conocemos muy bien», comentó Juan Diego García.

Pascual Saurín: «No hay un favorito»

El entrenador del Gran Canaria Urbaser, Pascual Saurín, no ve ningún favorito en la final del Centro Insular de Deportes entre el defensor del título, su equipo, y el vigente campeón de la Copa de la Reina, el Sanaya Libby’s La Laguna. «No creo que haya favorito. Somos equipos que se conocen bien y, sinceramente, no hay favorito. No hay ningún equipo que sea muy superior el uno al otro. Eso se va a ver en el campo. Llevamos dos años enfrentándonos en encuentros que han sido realmente bonitos. Lo único que espero es que esta final sea muy disputada», asegura Saurín en unas declaraciones difundidas por su club.