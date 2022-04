Rivero cree que fue cesado «arbitrariamente» por López

Francisco Rivero se defiende. El que fuera presidente de la Federación Regional de Lucha Canaria rompió su silencio casi dos semanas después de que la Dirección General de Deportes decretara la subrogación de la que era hasta ese momento Junta de Gobierno. «He sido cesado arbitrariamente por el Director General de Deportes [Manuel López], que no tiene competencias para ello; trataré de defenderme, incluso ante los tribunales», señaló ayer el empresario grancanario en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por parte de sus compañeros de mandato.

«Nuestra lucha canaria no se merece ser noticia por esta situación; la imagen que hemos dado no es buena», señaló Rivero, que se quejó igualmente de «las continuas inquinas de unos pocos que han quedado bien retratados». «Es inexplicable esa inquina que ha habido en algunas personas contra mi gestión desde el minuto uno», dijo al respecto Rivero, que defendió la labor de los suyos en estos meses. «La gestión realizada en la Federación se ha basado en el cumplimiento de sus estatutos y reglamento», insistió.

También denunció Rivero un posible boicot de Manuel López. «Pudimos volver antes a los terreros, pero no lo hicimos por culpa de un director general poco capaz y que no hizo absolutamente nada. Fuimos el último deporte en volver a la actividad», resaltó el expresidente, que igualmente habló de una «deuda heredada» que llegó a ser de «más de 160.000 euros»; delicada situación económica agravada, si cabe, toda vez que a su entender «no se gestionó nada pese a todas las reuniones que se mantuvieron con López y Ángel Víctor Torres». «La DGD no nos permitió tramitar las subvenciones de 2021; más de 400.000 euros para nuestra lucha canaria», expuso Rivero. «No sé si es un error o nos tendieron una trampa», fue su último plantemiento.

Ismael Pérez, exvicepresidente de la Regional, recordó «el 21 de noviembre de 2020, en la toma de posesión» de la «mejor candidatura de la historia», el deseo era de «vernos pronto en los terreros». «También lo estamos haciendo en una rueda de prensa deleznable, de la que nosotros hemos huido hasta hoy; pero no nos ha quedado otra que salir a defendernos con espíritu ucraniano. Tendemos la mano para que esto se resuelva de manera amistosa», añadió.

