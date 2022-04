«Todo lo que sea deporte femenino lo defiendo al 100%»

Por fin comienza la fase final de la Liga Mundial Femenina europea ¿Qué sensaciones le recorren al ver que se inicia el campeonato?

Sensaciones de plena satisfacción porque después de todos estos meses de trabajo, ver que finalmente se va a celebrar pues nos deja muy contentos. Hemos estado trabajando bastante en este tiempo y al final pues todo sale y con expectativas de que salga, además, muy bien.

¿Ha sido fácil traer este evento? ¿Cómo se fraguó?

La realidad es que en estos más de dos años que llevo en la concejalía, pues hemos tenido la suerte que han venido diferentes directivos de la Federación Española de Natación, diferentes equipos de selecciones nacionales de natación artística; waterpolo masculino o natación. También han venido equipos extranjeros a entrenar en la piscina Acidalio Lorenzo y el comentario general de todos es que la piscina santacrucera reunía unas condiciones espectaculares para organizar un gran evento. Dicho esto, se presenta la oportunidad de esta fase final europea de la Liga Mundial de waterpolo femenino y hablando con el presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, había que apostar por traerlo a Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, apostamos y ha salido todo favorablemente. Y aquí estamos a horas de que empiece.

Fernando Carpena, un dirigente muy implicado en todas sus facetas.

La verdad es que hemos mantenido en todo este tiempo conversaciones con bastante frecuencia, súper fluidas. Todo con un trato muy cercano tanto por su parte como por la mía. Y nada, muy bien. Sin un tipo de complicación, siempre muy atento, y cada vez que surgía alguna duda, solo tenía que descolgar el teléfono y enseguida me atendía y aclaraba todas las cuestiones que podían surgir. También ha venido con frecuencia a Tenerife y siempre con predisposición a reunirse en el pabellón, en el despacho... La verdad es que ha sido todo estupendo.

Se ha hablado de la posibilidad de traer otros eventos de categoría. ¿De qué estaríamos hablando?

Se ha hablado de traer otro tipo de competiciones de alto nivel a la Acidalio e incluso de otras disciplinas. También de Salvamento y Socorrismo, ya se celebró el año pasado el Campeonato de España en piscina [Acidalio Lorenzo] y de playa [Las Teresitas]. Intenciones de entrar y traernos otros campeonatos de gran nivel siempre tenemos. Ahí está, por ejemplo, la natación artística o natación. Todo lo que se pueda traer de deportes lo intentaremos, tal y como hemos hecho con la Liga Mundial de waterpolo femenino.

Se trata de un logro importante para Santa Cruz y encima es una competición femenina, siendo usted una defensora del deporte femenino en todas sus facetas.

Sí, tiene un plus porque, bueno, en este sentido pues me toca a mí también un poquito la fibra. El haber sido deportista de élite y mujer, todo lo que sea deporte femenino lo voy a defender al 100%. Entonces, que una competición de esta envergadura, de esta talla y estas características, y que encima sea de deporte femenino, pues más atrajo la atención del Servicio de Deportes.

Ya lo comentó a EL DÍA el seleccionador Miki Oca, estamos ante una competición de altísimo nivel y encima con una gran igualdad.

Es que vamos a tener deporte de máxima categoría mundial en casa, en Santa Cruz de Tenerife. Es una oportunidad única que tenemos que aprovechar para ir a la piscina a disfrutar de este nivelazo de deporte que va a haber en Santa Cruz.

Y si sonara el himno y es España la campeona de Europa en esta fase sería lo máximo.

Por supuesto, España tiene un nivelazo a altura mundial y lo demuestra con los resultados que viene cosechando en este último tiempo. Son subcampeonas olímpicas, campeonas de Europa... Es un auténtico lujazo el campeonato que tenemos aquí y hay que ponerlo en valor y más difundirlo todavía si cabe para que la gente vaya a la piscina a ver waterpolo y encima waterpolo femenino.

¿Y qué le dice a los aficionados y vecinos?

Pues que Santa Cruz va a ser durante tres días el foco mundial del waterpolo y del waterpolo femenino. Es todo un lujo lo que vamos a tener en Santa Cruz y por supuesto, que la gente se anime a ir porque además la entrada es gratuita. Además, este deporte lo vamos a poder seguir disfrutando durante el año porque tenemos además buenos equipos que juegan aquí. Ahí está el CN Echeyde, que acabó la temporada bien clasificado en la División de Honor en categoría masculina, y luego el femenino, las Guayotas, que están ahí, a punto de ascender también a División de Honor. Con ellas de la mano de este deporte también vamos a poder disfrutar en Santa Cruz de waterpolo nacional, pero de grandísima calidad y nivel.

Cambiando de tercio, ¿en qué estado de salud se encuentra el deporte en Santa Cruz?

Hemos pasado un tiempo complicado porque vivimos una pandemia. Han existido momentos en los que no hemos podido hacer deporte y en los que sí pero ha sido muy raro, diferente, con muchas restricciones, sin público y teniendo que modificar la manera de entrenar en ocasiones. Fue complicadísimo. Ahora ya estamos saliendo de todo de esto, volvemos a lo que conocíamos anteriormente y vamos a poder hacer también un montón de eventos que llevamos dos años sin poder celebrar.

Esto hace que el hecho de que haya pruebas se mantenga vivo el deporte, que la gente vea más deporte, que se anime a practicarlo más y, en este sentido, pues vamos en lo positivo. En lo más interno del Servicio Deportes hemos cambiado y mejorado cosas. Se tiene una filosofía, quizá, un poco diferente a la de años anteriores y queremos que cada vez se practique más en Santa Cruz. No solo deporte federado, también lo que no lo está. Queremos que la gente se anime a utilizar la ciudad como si fuera una gran instalación deportiva el aire libre y a eso nos estamos dedicando, también, a dotar a la ciudad de equipamiento deportivo en la calle para que se pueda hacer deporte al aire libre y que nadie tenga la disculpa de ‘no hago deporte porque no puedo ir a ningún sitio’.

Hay un problema que ha estado creciendo durante años, la falta de instalaciones e infraestructuras acuáticas, especialmente piscinas.

Faltan instalaciones deportivas, sí. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Santa Cruz en los últimos años ha crecido y las instalaciones son las mismas que en las décadas de los 70 u 80. Ojalá existieran más espacios para darle más posibilidad y oportunidad a la gente para hacer deporte en todas sus modalidades. Piscinas hacen falta también, por supuesto. No son infraestructuras sencillas ni de construir ni de mantener, pero tenemos ideas de tener más, por supuesto. Estamos haciendo cosas. Por ejemplo, hace poquito, hemos firmado un convenio con el colegio Miguel Pintor para recuperar la piscina que tienen en su instalación y que pueda ser utilizada por la gente de Santa Cruz. Es cierto que hacen falta más piscinas, pero estamos buscando alternativas y más opciones hasta que se puedan construir nuevas infraestructuras.

¿Puede adelantar algo acerca de esto?

No (sonríe).

Siendo olímpica, ¿qué supone para usted que un centro como el Cidemat, referencia de la vela, esté cerrado?

Pues una auténtica tristeza. Somos una Isla rodeada de mar, un municipio costero y parece que seguimos de espaldas al mar. El único acceso público para la actividad deportiva que había en la ciudad se ha cerrado hace dos años privando al ciudadano de Santa Cruz y a gente de otros municipios de disfrutar del mar, de deportes vinculados al medio acuático como son la vela, el windsurf, piragüismo, buceo, el paddle surf o el esquí, entre otros. Parece mentira que en donde en otros muchos sitios cada vez se dan facilidades y se habilitan espacios para acceder al mar, aquí los cerramos. Es una incongruencia total.

¿Tiene algún proyecto para suplir este déficit?

Nosotros, el Servicio de Deportes, trabajamos con idea de buscar alternativas al cierre del Cidemat. De momento, en este último fin de semana de abril, que coincide con el 1 de mayo, celebraremos en el nuevo espacio deportivo de la playa de Las Teresitas un campeonato de vela. Vamos a habilitar un espacio para los barcos en la playa durante ese fin de semana. Daremos a la gente la posibilidad de que acuda. Va a haber mucho ambiente náutico en Las Teresitas.