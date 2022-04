El Clarinos podría salvarse gracias a una permuta con el Campus Promete

Un resquicio para mantener la plaza en la Liga Femenina Endesa. Pese a que el domingo no pudo evitar su descenso deportivo al caer en la última jornada contra el IDK Euskotren, el Clarinos Tenerife ha visto como se le ha abierto una puerta que le permitiría militar por cuarto curso consecutivo en la máxima categoría del basket femenino nacional. Así, el podcast especializado Al Ritmo del Aro apuntó este lunes el posible acuerdo entre el club lagunero y el Campus Promete de La Rioja, entente por el que ambos clubes permutarían su plaza, salvándose así de la quema el conjunto morado. Las opciones de que esta negociación prospere, según ha podido saber El Día, son significativas.

La posible negociación es factible toda vez que la situación económica del Promete es desesperante, hasta el punto de que solo una jugadora de la actual plantilla cuenta con contrato en vigor para el próximo ejercicio. La Fundación Promete –encabezada por Luis Cacho, que ha venido ejerciendo como mecenas del club– parece no estar dispuesta a mantener su inyección económica. En este sentido, su presidente David Martín tiene previsto reunirse hoy con la Dirección General de Deportes del Gobierno de La Rioja para solicitar un aumento en la aportación pública anual. En el caso de que las autoridades políticas riojanas no acepten dicho incremento, el Promete se vería abocado a una salida alternativa, que perfectamente pasaría por militar en Liga Challenge. La posible permuta implicaría un acuerdo económico entre ambos clubes –se habla de que pudiera haber algunos otros candidatos– así como un pago correspondiente a la Federación Española.

En este sentido, el presidente del Clarinos Tenerife, Claudio García Morales, admitía ayer que en su club son «conocedores de la situación del Promete», pero simplemente se encuentran «a la expectativa de lo que ocurra». «Que yo sepa ellas no han renunciado a nada, por lo que no hemos tenido conversaciones de ningún tipo», comenta el máximo responsable del club lagunero, que, eso sí, no cierra las puertas a un hipotético acuerdo «en el caso de que en su momento se dieran las circunstancias». «Pero por ahora todo lo que se pueda decir serían elucubraciones y a la misma vez una falta de respeto hacia el Promete», añadió García Morales.