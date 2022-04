Con el aval de 20 victorias sobre 26 posibles y la segunda plaza del Grupo A de la Liga Femenina 2, el Adareva Tenerife se plantará la próxima semana en Melilla –del 21 al 24 de abril– en busca del ascenso a la Liga Challenge. Un reto a modo de premio y no de presión que se han propuesto en el conjunto preparado por Antonio Cañamero.

«Estamos muy contentas por la temporada regular que hemos realizado. Tuvimos buenas épocas, como la del inicio, y luego otra de hasta 10 victorias seguidas, pero también una mala racha a causa de varios contratiempos. Pero en términos generales hemos sido competitivas y regulares, y salvo algunos partidos sueltos hemos mantenido un buen nivel», expresa Cañamero a modo de resumen.

No esconde el técnico isleño que el conjunto de Finca España irá «con toda la ilusión del mundo a la fase; esto es un premio y el objetivo es ponerle la guinda». «Estamos clasificadas desde hace dos semanas pero no hemos variado la metodología de trabajo. El objetivo es ascender, pero evidentemente no será fácil», comenta Cañamero, para el que es necesario «mantener el nivel mostrado durante todo el año».

Se estrenará el Adareva el jueves contra el segundo del Grupo B, el NBF Castelló (12:15), para luego medirse el viernes al Arxil, tercero en su mismo grupo (12:15) y cerrar la fase contra el Geieg –quinto del Grupo B– el sábado (10:00). Los dos primeros se meten en semifinales, de las que los dos ganadores lograrán el ascenso. «Tenemos nivel para luchar, otra cosa es que en el deporte puede pasar de todo», considera Cañamero, para admitir también que este pasado sábado, ante el Arxil, «los dos equipos escondimos cosas». «El objetivo es llegar a la fase lo mejor posible», reiteró.

Buenavida, MVP sin opción de subir

La tinerfeña Elena Buenavida, enrolada en el Segle XXI, acabó la fase regular en el Grupo B con unos números sobresalientes. Así, en los 23 encuentros que disputó la ex del Luther King, su media de 14,7 puntos, 5 rebotes, 2,9 asistencias y 1,8 robos para 16,8 de valoración le sirvió para proclamarse MVP de su grupo y ayudar igualmente a su equipo a lograr la primera plaza de la competición. Sin embargo, la sureña no podrá luchar por el ascenso, toda vez que el Segle XXI, en su condición de club formador, ya renunció antes de iniciar la liga a esta lucha. Es por ello que se clasifica el Geieg como quinto.