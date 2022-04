«Nosotras vamos a por todo este año y eso lo mantengo»

¿Vinieron bien los cuatro días de descanso tras la final contra el Scandicci? ¿Han podido desconectar en esos días?

La verdad es que sí, veníamos de un tute importante. Está siendo inusual esta temporada por los acontecimientos, por lo que es imposible desconectarte. Hasta que no se acabe la temporada, e incluso, así no se puede desconectar del todo.

Han sido meses de muchísima tensión para el CV Tenerife. ¿Cómo se ha gestionado esa presión de liga, europa, los pocos entrenamientos y todo eso?

La verdad es que eso no se ha gestionado porque no conocemos la presión. Nosotras, a pesar de estar en un semifinal y de tener ese camino recorrido no nos hemos sentido presionadas. Somos un equipo que a pesar de estar en liga y en Europa y llegar a las semifinales, con los deberes bien hechos, y por eso ganamos, pues no hemos notado esa presión. Salimos a ganar. Nuestros objetivos en Europa han sido jugar bien y es ahí cuando han llegado los resultados.

Y encima divirtiéndose en la cancha como nunca.

Sí. Vamos a ver. Ahora mismo las cosas nos están saliendo bien y al final si juntas que te gusta, que estás yendo bien y a gusto con el equipo pues todo se nota.

Y ahora, el sábado comienza la primera semifinal ante el Kiele Socuéllamos. Cómo se afronta este cruce?

Pues igual que todos los enfrentamientos, la verdad. Al final como dice el Cholo Simeone, es un partido a partido, porque si no ganas el sábado, la semana que viene tienes que ganar igual y así sucesivamente si sigues ganando. No creo que haya que darle una importancia especial al choque del sábado como quien dice oh, es el partido más importante de la temporada, no, porque a la semana siguiente tienes otro. Si se gana, tenemos una ventaja.

¿Puede existir temor por no tener competición en casi dos semanas por eso de la dinámica y el ritmo que se cortan?

Creo que no debe ser así. Llevamos casi dos semanas que no jugamos, pero jugamos a un nivel alto contra uno de los mejores equipos, quizá, de Europa (Bene Scandicci) y eso nos ha dado un plus extra de energía para estos días sin competición. Tenemos un equipo muy competitivo y una plantilla muy pudiente, entonces los entrenamientos están siendo de muchísimo nivel.

¿Qué posibilidades le da a su equipo de cara a la resolución de la liga?

Todas, como dije al principio de temporada, nosotras vamos a por todas este año y lo mantengo. Otra cosa que luego se consiga pero por la intención y el equipo tenemos ganas de títulos.

Ante el Socuéllamos perdieron el último partido que jugaron en Ciudad Real.

Conozco bien la cancha, que es muy difícil, pero nosotras no fuimos al 100%. No es excusa, pero estábamos malas y ellas no bajaron la intensidad y lo aprovecharon. Es verdad que ahora sí tienen una baja importante, la central Anna Walsh. Pero siguen teniendo equipo, ahí está Alicia de Blas.

¿Apostaría por una final canaria?

Ahora mismo para nosotras, lo que pase en la otra semifinal nos da un poco igual. El que quiera ser campeón tiene que ganar a todo el mundo. Entonces da igual que se meta el Gran Canaria o Menorca.