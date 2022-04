Mereció el empate, pero el mal comienzo de partido le lastró sin remedio. El Club Deportivo Mensajero cayó en su visita al Anexo del estadio de Gran Canaria, feudo de la UD Las Palmas Atlético, duelo directo de los palmeros en la lucha por el evitar perder la categoría. Los tempraneros goles de Pachón e Iñaki abrieron el camino de un triunfo que pudo truncar Edu Salles, autor del tanto visitante y máximo exponente de peligro –junto con Cacho– rojinegro.

Tres goles en los primeros 15 minutos de encuentro. La vela chica comenzó muy fuerte ante uno de sus rivales en la pugna por la permanencia. Los de Tino Luis Cabrera encontraron espacios en la zaga visitante para generar, en dos jugadas, un 2-0 que se lo ponía muy difícil al Mensa. Pachón e Iñaki, que ya lo había intentado dos minutos antes (8’), sembraron las dudas en la escuadra palmera.

No obstante, los rojinegros no se iban a rendir. Prácticamente sin tiempo para que los amarillos cerraran filas, Yeray, especialmente acertado en ataque, puso un centro que remató el killer Edu Salles. El 2-1 abría un horizonte mucho más favorable. Ahora, los del Silvestre Carrillo estaban mejor posicionados e, incluso, gozaron de ocasiones para igualar antes del intervalo; la más clara, para Yeray González (43’), que disparó alto.

Ser sólidos, no conceder y materializar las ocasiones de cara a portería. La premisa de Uribe estaba clara para los mensajeristas. Tras el descanso se produjo una doble sustitución en los visitantes, Benítez y Cacho fueron los elegidos para ir a por la remontada.

Airam Guzmán, con pasado en la cadena de filiales de Barranco Seco, salió muy enchufado. El joven futbolista lo intentó por fuera y, sobre todo, por dentro; no obstante, los defensores apenas le dejaron espacios y le derribaron en varias ocasiones para impedir que generara peligro. El choque discurría según los intereses grancanarios; el crono corría y el resultado seguía siendo favorable.

El Mensajero lo intentó y tal y como pasó ante el Cacereño; dispuso de ocasiones suficientes como para sacar un resultado provechoso. Un gol anulado a Edu Salles por fuera de juego; dos acciones que se perdieron por línea de fondo; y un último córner en el que subió el meta Nauzet García, las acciones que hicieron presagiar un empate que no llegó. Ahora, a los de Josu Uribe no les queda otra que pensar en el Panadería Pulido San Mateo, rival que visitará el Silvestre Carrillo la próxima semana y también inmerso en evitar la zona que condena al descenso a Tercera.