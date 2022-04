Después de sumar cuatro puntos de doce en un tramo del calendario exigente, con partidos ante el Atlético, Sevilla, Real Madrid y Betis, la competición le ofrece un respiro a la UDG Tenerife, que visita (11:00) a un Rayo Vallecano que no solo es el colista de la Primera Iberdrola, sino que solo ha ganado dos encuentros, ambos en su campo, al Sevilla, en octubre, y al Madrid, a mediados de febrero.

Aunque la diferencia entre los dos equipos es enorme –11 puntos las madrileñas y 47 las tinerfeñas–, las de Francis Díaz no se fían. Ya sufrieron para imponerse al Rayo en el duelo de la primera vuelta, resuelto con un apretado 3-2. Ese día, Martín-Prieto hizo un doblete y María José anotó el tercero.

Las dos atacantes forman parte de una convocatoria en la que también están las guardametas Noelia Ramos y Pili González, así como las jugadoras de campo Cristina Cubedo, Patri Gavira, María Estella, Pisco, Natalia Ramos, Aleksandra Zaremba, Silvia Doblado, Gisela Robledo, Jassina Blom, Sandra Hernández, Raissa Feudjió, Claire Falknor, Ange Koko, Sydny Nasello y Martín-Prieto.

Vuelve Gavira, tras cumplir una jornada de sanción por la acumulación de cinco tarjetas amarillas.

El objetivo en el antepenúltimo partido a domicilio de este curso, no es otro que iniciar una buena racha para mantener vivas las opciones de acceder a la zona Champions. La derrota ayer de la Real Sociedad y, sobre todo, el empate del Atlético, facilitan el camino. Venciendo hoy, el Granadilla empatará a puntos con las rojiblancas –también lo puede hacer el Real Madrid, que juega esta mañana–. Pero las blanquiazules no quieren caer en un exceso de confianza por la aparente debilidad del adversario. En ello incidió Francis Díaz durante la semana, porque, «a pesar de lo que indica su clasificación, el Rayo ha competido contra todos los rivales y se está jugando el ser o no ser en Primera». Motivos suficientes para tomarse muy en serio un encuentro más «complicado» de lo que parece, tal como avisa un técnico que espera que sus futbolistas jueguen con «mucha concentración y respeto».

Los antecedentes plantean un pronóstico igualado, dado que el Rayo venció dos veces al Granadilla (por 3-1 en las temporadas 16/17 y 18/19), las blanquiazules ganaron en un par de ocasiones (0-2 en la 18/19 y 2-3 en la 20/21) y se registraron dos empates (15/16 y 17/18).

Será en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. Pitará Cecilia Muñoz di Giovambattista.