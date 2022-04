El Tiri, presidente en el exilio

Hace ya dos décadas Nacho García Aguiar decidió, por amor, hacer las maletas, y establecerse en Puerto Sagunto (Valencia). Dejaba atrás –a los 25 años– su etapa en el ya entonces languidecido Tres de Mayo de Primera Nacional. Ahora, el Tiri –como lo han conocido de siempre en el mundo del balonmano– se cruza en el camino del Salud Tenerife. Pero no como técnico, sino como presidente del BM Morvedre, el rival el sábado de un cuadro isleño que apura sus mínimas opciones de salvación.

Ascenso a Asobal.

El traslado de Nacho a tierras valencianas en 2002 era, en principio «para solo dos años», pero entre que «la vida fue sencilla» y pudo matar el gusanillo del balonmano «jugando en el Fertiberia de Primera», la mudanza no tuvo más capítulos. Con sus casi 2,00 metros de altura, el Tiri terminó de explotar en su deporte, logrando primero el ascenso a la División de Honor Plata y más tarde (09/10) también a la Liga Asobal. «No llegué a debutar, sino que estuve un par de año más en el segundo equipo hasta que el tendón de Aquiles me obligó a retirarme», recuerda García, que ni mucho menos dejó de lado el balonmano.

Árbitro y técnico.

Hizo sus pinitos como árbitro, pero solo hasta que le «ofrecieron llevar un cadete en un torneo en Granollers», momento en el que enfocó su dedicación a ser técnico, hasta el punto de ejercer como ayudante en la máxima categoría. Ya hecho por completo a la zona y empujado por la afición de sus dos hijas a su mismo deporte, Nacho dio «el salto al femenino con el Morvedre», donde su implicación ha sido total. «Hace dos años empiezo como entrenador y creo que gracias a que me he ganado un poco el corazón de la gente, surge la opción de pasar a la directiva», apunta el Tiri.

Una labor muy dura.

Su primera intención, simplemente ayudar en el nuevo proyecto, pero como «la persona escogida en un inicio» no podía ejercer «por incompatibilidad», al final «entre todos decidieron» que le tocaría a él. «Y aquí estoy, metido en mil líos», admite el tinerfeño solo unos días antes de que se cumpla su primer año como máximo responsable del club. «Es una faceta totalmente diferente, muy dura, con el teléfono sonando constantemente,», admite Nacho, al que le gusta ser «muy partícipe en todas las áreas». Una intervención que solo es posible gracias a que se ha «rodeado de muchas personas» y se ha «parcelado el club en varias áreas». «Me apoyo en ellas para sacar adelante una faena muy complicada», admite.

En el peor momento.

Ha asumido García la presidencia de su club en momentos muy delicados. Y es que el BM Morvedre logró la permanencia en el último suspiro de la pasada Liga Iberdrola, mientras que en la actual también lucha por un mismo reto que se le ha puesto muy cuesta arriba. «Ha dado la casualidad de que nos ha pillado dos años seguidos en los que bajan cuatro equipos», se lamenta el Tiri. «Somos conscientes de que la permanencia está muy cara, porque además Zuazo y Porriño vienen logrando resultados un poco sorprendentes, y eso te va separando un poco más de tu objetivo», comenta con cierta resignación. «Pero ya el año pasado, en una situación muy difícil, un lanzamiento al palo en el último segundo nos salvó. Mientras haya vida, hay esperanza», prefiere pensar.

Un duelo vital.

Y soñar con seguir en la élite nacional pasa por sacar este sábado (20:00 horas) los dos puntos en su visita al Salud Tenerife, un partido marcado en rojo «desde que empezó la temporada». «Ahí ya intuimos que Salud, Zonzamas, Sant Quirze y nosotros íbamos a estar abajo, por lo que era muy importante tratar de sumar los 12 puntos contra estos equipos. Por ahora, lo llevamos bien», expresa antes de medirse al conjunto blanquiazul. «Aquí nos costó ganarle y no lo resolvimos hasta casi el final. A ver qué Salud nos encontramos, porque es un equipo bastante renovado», comenta sobre lo ocurrido en la primera vuelta (ganó el Morvedre por 26-24) y lo que podría pasar en el trascendental duelo de hoy. Como mal menor, lograr los dos puntos que le permitan «acabar lo más alto posible». «Nunca se sabe si habrá renuncias o equipos con problemas económicos, por lo que nuestro deber es estar ahí para que si eso surge tengamos preferencia», expresa Nacho.

Pena por el Salud.

Desde la distancia, García Aguiar habla también de la delicada situación actual del Balonmano Salud, el equipo que ejerce como local en la cancha en la que él tantas veces jugó de joven. «Me da la sensación de que es un club con capacidad económica para trabajar bien y lograr la estabilidad en la Liga Iberdrola, con jugadoras de un nivelazo espectacular; pero que no ha rendido como tocaba», comenta el presidente del Morvedre.

Mejor ofrecer poco.

Cuando se le cuestiona sobre la controvertida situación económica del club chicharrero, Nacho considera que «aunque parece que la gestión no ha sido la mejor», también tiene claro que «cada uno en su casa hace lo que cree conveniente». «Nosotros priorizamos cumplir con lo que prometemos. Si no podemos dar mil [euros], no hablaremos de ello, sino que ofreceremos 400 o 300. Se me caería un poco la cara de vergüenza si en diciembre tengo que decir que no hay dinero y que hasta ahí hemos llegado», comenta al respecto. Este sábado el Morvedre del Tiri busca apurar sus opciones de permanencia en la élite. Lo haría a costa de certificar, matemáticamente, que Tenerife, su isla natal, se quede sin representante en la Liga Iberdrola.