El Rocasa de balonmano ha confirmado su fichaje para la próxima temporada ¿Cómo se concretó el acuerdo?

La verdad es que en navidades me llamaron desde allí y que me querían para integrar un proyecto muy interesante para el año que viene. Me preguntaron que si estaba interesada y si quería irme para allá. Me parece un buen plan y después de estar dos años aprendiendo en el BM Salud Tenerife creo que es el momento de afrontar este reto. Es un sitio nuevo, compañeras y la verdad es que estoy contenta.

La temporada de la Liga Guerreras Iberdrola no ha terminado ¿Cómo cree que puede sentar esta noticia entre sus compañeras y el club?

Particularmente, pienso que en el equipo en donde estoy daré todo. Voy a luchar hasta el final por el BMSalud. Ahora mismo aquí todas mis compañeras saben que me voy el año que viene, pero dentro de mi personalidad hay un punto que es luchar hasta el final aunque el año que viene no esté.

Profesionalidad total.

Total, así es.

¿El objetivo de dar el salto final al Rocasa tiene que ver con las ganas de consolidarse en la máxima categoría?

Claro, vine al BM Salud Tenerife con 18 años, muy joven y sin experiencia y estos dos años me han valido para conocer la categoría conocer a las compañeras y ahora será un salto importante para mí tanto a nivel personal como deportivo y espero que lo sea.

¿Y qué espera de su equipo de aquí hasta el final de la temporada?

En el BM Salud estamos en un punto en el que estamos luchando cada choque, aunque luego no nos acompañen los resultados. Pero personalmente voy a intentar mejorar cada partido, cada entrenamiento y lo que tenga que ser será. Así que ha disfrutar lo que queda y no hay más.

¿Cómo valora la trayectoria de su equipo?

Hemos tenido muchos cambios, muchas lesiones también a lo largo de la temporada y creo que cuanto más entrenemos más se consolidará el equipo. No hemos tenido la suerte de poder entrenar todas juntas un periodo de tiempo bastante largo y ahora, cada vez que entrenamos más se nota muchísimo al completo.

¿Y qué es lo que pasa en el equipo para que pierda tantas compañeras a lo largo de la temporada? No es solo durante los dos últimos años, sino ya viene de antes, incluso con situaciones económicas de por medio.

Creo que las jugadoras, aparte de lo económico, también ven lo personal y lo deportivo. Hay jugadoras que se han ido al extranjero, otras que se han quedado en esta categoría, pero no creo que haya sido tanto por el factor económico, que puede ser que sí.

Los aficionados son más pesimistas que nunca, con la palabra clave que nadie quiere nombrar, el descenso de categoría. No huele muy bien.

Desgraciadamente estamos en un punto en donde descienden cuatro equipos. Estamos penúltimas y creo que aunque haya sido un año que no esperaba, he aprendido mucho. La afición también nos está ayudando aunque vemos que la cosa no va a ir tan bien. No lo esperábamos, pero vamos a seguir luchando hasta el final para poder conseguir los dos puntos en cada partido.