Pablo Díaz González: «Hemos superado por mucho nuestras propias expectativas»

¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo de la piscina?

Siempre he nadado y toda mi familia siempre ha estado vinculada con la natación. Un día vi a gente jugando a waterpolo y le dije a mi padre que quería jugar. Me dijo que era muy pequeño hasta que con 10 años ya me metió en el mundillo.

Tenía 10 años, luego pasa el tiempo y con 18 ya está jugando en División de Honor.

Sí, con la base de natación ya llegué con ella y lo único fue la técnica del waterpolo que la supe coger muy rápido.

Con 14 años debutó en la máxima categoría ¿Cómo fue?

Estaba todo nervioso y era un niño. Me dijeron (Juan Pablo Sánchez, exjugador del CN Martiánez y entrenador en ese entonces del CN Echeyde) te toca tirarte. Me tiré y con todas mis ganas intenté hacerlo lo mejor que pude en ese partido ante el Terrasa.

Y ya está consolidado junto a Adrián Magriñá, jugador de su misma quinta, incluso han pasado a ser titulares habituales en varios partidos. Por ustedes pasa buena parte del futuro del club. ¿Es consciente de ello?

Bueno, sí. Estamos consolidados. La verdad es que han confiado bastante en nosotros y eso me da un orgullo por el club y siempre lo voy a agradecer.

Un poco de autocrítica, ¿qué le falta como jugador de waterpolo?

Pues creo que mejorar en todo, trabajar más duro cada día y llegar a lo más alto que pueda o por lo menos hasta donde pueda llegar. El nivel de exigencia es bastante alto. Exigen y creo que nosotros mismos nos ponemos esa exigencia.

En cuanto al equipo, ¿qué valoración puede hacer de la temporada recién acabada?

Ha sido una gran temporada en todos lo sentidos. Hemos superado por mucho nuestras propias expectativas y hemos hecho muy buena temporada por el trabajo desarrollado. Los últimos partidos han sido un poco complicados, pero creo que estamos contentos por cómo ha terminado un año que será para recordar.

Debut con 14 años

Fue un 2 de diciembre de 2017 cuando Pablo Díaz, producto de la cantera tinerfeña, debutó en la División de Honor del waterpolo. Tenía en ese momento 14 años, lo que le valió ser uno de los waterpolistas más jóvenes de España en debutar en este categoría. Lo hizo de la mano de otro histórico waterpolista, Juan Pablo Sánchez, ligado en su juventud al extinto CN Martiánez. Su primer gol lo consiguió tres meses después, el 18 de febrero de 2018 contra el Canoe. Hoy en día, junto a Adrián Magriñá, están consolidados en el primer equipo y con un futuro que se prevé brillante.