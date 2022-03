Duelo exigente en un momento clave del curso

El Mensajero vuelve al Silvestre Carrillo un mes después. No juega en su fortín desde el 27 de febrero, cuando empató sin goles ante el San Roque de Lepe. La siguiente cita en casa. Contra al Cacereño, no se pudo celebrar. Lo impidió el coronavirus. En medio, la presupuestada derrota en el campo del líder, el Córdoba, y un valioso punto frente al Villanovense (1-1). De cualquier manera, con más dificultades de las previstas, el equipo palmero sigue vivo en su lucha por evitar el descenso a Tercera. Eso sí, no le conviene fallar. Hoy (11:45) se aferra a su condición de local para superar a un rival que está en otra lucha, la del ascenso. El Mérida es el tercero de la tabla.

Asumiendo ese nivel de exigencia, en la plantilla rojinegra saben que están en un momento clave de la temporada. Solo quedan nueve partido para el final y el Mensajero jugará dos seguidos en el Carrillo, hoy frente al Mérida y el miércoles contra el Cacereño. Y por si fuera poco, el conjunto palmero completará la próxima semana visitando a un rival directo, el filial de la UD Las Palmas. Para entrar en este tramo del calendario de la mejor manera, Uribe pidió el apoyo de la afición. «La gente es importante para nosotros», dijo en los canales oficiales del club. «Pido el apoyo de los aficionados; con ellos, todo será más sencillo», añadió el asturiano. Asimismo, se mostró «satisfecho» con el trabajo realizado por sus jugadores en la preparación del partido. «Por trabajo no va a ser. He visto a los chicos ilusionados; saben lo que se juegan en esto dos partidos en casa», comentó. Uribe advirtió de que el Mérida es un oponente caracterizado por su «calidad», uno de los favoritos a quedarse con el segundo puesto, por detrás de un Córdoba que está «fuera de concurso» en el grupo. «Debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer nosotros y no tanto en el rival. Tenemos que provocar que se sientan incómodos, que sufran», declaró Uribe. En el encuentro de la primera vuelta, el Mensajero ya fue capaz de sumar. Lo hizo gracias a un tanto de su máximo goleador, Edu Salles, en el estadio José Fouto (1-1). Como visitante, la escuadra extremeña, entrenada por Juanma Barrero, perdió en los campos del Córdoba, Villanovense y Montijo. Precisamente, ese fue su último tropiezo. A partir de ahí, ocho victorias y dos empates. En las tres últimas jornadas anotó 10 goles.