«Tenemos esa mentalidad férrea para que le futuro sea más fácil»

¿Qué sienten al colgar el gorro y el bañador?

Eduardo Fernández-Caldas (E.F.C.). Sentimientos a flor de piel y encontrados. Es el fin de una etapa que ha sido bonita y sentimental que te ha hecho como persona después de empezar con 10 u 11 años y te vas con 34. De niño a hombre. Estoy muy emocionado por esos sentimientos, por los compañeros y por retirarme junto a uno de mis mejores amigos, que es Santi. Al final es todo un cóctel de sentimientos importantes.

Santiago San Martín (S.S.M.). Cuando miras para atrás, parece que el tiempo ha pasado muy rápido. Al final mucha gente, recuerdos, compañeros y muchas historias y que se acaban un poco aquí. Estos recuerdos y sentimientos me los llevo y estas cosas me las guardo para siempre y así que enormemente agradecido al club, a mis compañeros y un honor retirarme con un gran amigo como es Edu.

¿Qué es lo que ha pasado para que ustedes se hayan querido retirar?

(S.S.M.) Porque llega un momento en el que en el deporte minoritario toca elegir, compaginar el trabajo con los entrenamientos son muchas horas, un sacrificio doble. Entonces aunque sean carreras deportivas que puedan parecer cortas, al final es muchísima carga de trabajo y toca elegir, centrarse en metas profesionales y laborales. No me quedo con esta retirada en sí, sino con todos los recuerdos que se han acumulado y súper contento por hasta dónde he llegado, por los compañeros y seguiré siendo un aficionado del Echeyde ahí donde esté.

(E.F-C) Al final, cuando vas picando los 30, tienes una carrera profesional complicada. Necesitas pensar, ir a entrenar 3.000 ó 4.000 metros, luego pesas, más pesas y levantarte a las 07:00 para ir a trabajar. No rindes, vas haciendo cositas a medias y tienes que decidir. Siempre es complicado elegir el momento. Es una decisión que hay que tomar. Tenemos que dejarlo porque si no, todo se va diluyendo y acabas, quizá, frustrándote y esa no es la idea. Hay saber parar en el momento justo, cerrar y abrir nuevas etapas en la vida y es lo que toca ahora.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos en el waterpolo?

(E.F-C.) Jugar un Europeo con la selección española siempre ha sido un buen recuerdo extremadamente positivo. También los ascensos con el Echeyde, jugar la Copa del Rey. Además, ese recuerdo del grupo que había en Primera División, que era una herencia del CN Martiánez con una fusión con los de Santa Cruz. Sí, había una unión y muy buen rollo. Fueron unos años que los pasamos muy bien. Sería injusto para los otros momentos, que hubo muchos.

(S.S.M.) En mi opinión, hablaría solo de un global. El waterpolo me llegó por accidente y jamás pensé en mi vida que iba a estar 12 años al máximo nivel, seis en la máxima categoría, rodeándome de compañeros que han estado en la selección como Edu, Albert... Al final me quedo con todos. Sería injusto quedarme solo con uno. El recuerdo global es maravilloso, muchas historias, recuerdos... Algunos se los puedo contar y otros no (risas) y todos me los llevo conmigo. Siempre muy agradecido.

Una retirada en el mejor momento del Echeyde, mejor clasificación, más puntos, más goles, más partidos ganados...

(S.S.M.) Eso también. Al final nos retiramos en buen momento. Lo decidimos, iniciamos una nueva etapa y retos y como colectivo también digo que es un buen momento. El equipo consolidado en la categoría, con la cantera apretando muy fuerte, Magri, Pablo, Nacho... Todos en general. Al final todo eso hace que sea una retirada idílica. El Echeyde está en muy buena situación y seguirá así porque hay mucho trabajo detrás. El club está maravilloso.

(E.F-C.) Eso sí es verdad. Siempre quisimos saber elegir bien el momento porque nadie nos está imponiendo dejarlo. Tanto el presidente como el entrenador nos piden que renovemos una o dos temporadas, pero creo que nos merecemos poder elegir. Ese es el por qué de las cosas, creo.

¿Y qué futuro le ven al club?

(E.F-C.) Pues le veo inmenso porque hay una base en el equipo. Recuerde que estuvimos dos temporadas sin ganar un partido. Ahora está todo bien, pero dos temporadas son 700 días sin ganar un encuentro y todas las semanas hay un lunes, un martes, un miércoles...; entrenamientos duros, pesas, gimnasio, trabajo, vuelves y el mismo bucle. Y toda esa base que estuvo sufriendo las derrotas durante dos años dio el pasito a pasito y hoy se puede decir que se han recogido frutos. Hay un equipo que tiene una mentalidad muy dura. Se volvió a demostrar con el Mediterrani, íbamos perdiendo 0-4 y remontamos. Eso es con lo que me quedo. No sé si repetiremos Copa del Rey, pero lo que sí tengo claro es que tenemos esa mentalidad férrea de los jugadores para que el futuro sea más fácil.

(S.S.M.) Me quedo con lo que dijo Edu, es el cambio de mentalidad. Durante muchos años no nos creíamos capaces de hacer lo que hemos hecho y después de años de trabajo y sacrificio, y no solo de los que se nos ve aquí, sino de otros compañeros, entrenadores, fichajes; se puede decir que el proyecto está bastante consolidado. Ese cambio viene de la mentalidad, ganamos a Sant Andreu, Catalunya, Navarra, Canoe..., equipos históricos y hace 5 años no nos creíamos que podíamos hacerlo y de la forma que lo hemos hecho. Ese cambio es el que va a hacer que el club siga creciendo.